Добавится еще одно погодное явление: какой непогоды ждать украинцам в ближайшие дни

В столице Украины на выходных будет достаточно высокая дневная температура, до 28 теплых градусов

Украинцы в течение недели ждали осадков и ветров на большей части территории страны, однако теперь синоптики прогнозируют, что к мокрой погоде добавляются грозы.

Максимальные осадки прогнозируются на западе Украины, сообщает Укргидрометцентр.

Погода во Львове 16-18 июня

Город готовится к трехдневным ночным и дневным осадкам. В пятницу и субботу ожидается сильный дождь с сопровождением грозы, а вот в воскресенье будет ослабевать. Синоптики солнца не обещают, но днем будет достаточно высокая температура до +17…22 °C, а ночью остынет до +12…15 градусов. 16-18 июня ветер прогнозируется свежим, 8 м/с.

Погода в Киеве 16-18 июня

А вот столицу Украины будет греть ласковое солнышко. Хотя днем синоптики обещают небольшую облачную погоду, но осадков не ожидается. Днем температура в городе поднимется до 26...28 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +16…18 °C. В течение трех дней прогнозируется свежий ветер — 11 м/с, что будет ослабевать лишь ночью, до 3 м/с.

Погода в Харькове 16-18 июня

Харьковщина также может хвастаться теплой и солнечной погодой в течение пятницы-воскресения. Днем на небе могут плавать облака, однако дождя не прогнозируется. Температура воздуха днем будет достигать 25…27 градусов тепла, а ночью опустится до +14…18 °C. В пятницу и на выходных будет дуть свежий ветер, его скорость будет достигать 8 м/с.

Погода в Донецке 16-18 июня

На Донбассе погода — переменная. Этот областной центр в течение пятницы и субботы ожидает дождливую погоду с грозой. Ночью осадки не прогнозируются. А вот на следующий день на небе появится солнце, хотя будет небольшая облачность. Температура воздуха днем поднимется до 23...28 °C. Ночью отметки термометров покажут +16…18 градусов. В ближайшие дни предполагается свежий ветер, его максимальная скорость будет достигать 9 м/с.

Погода в Днепре 16-18 июня

Как сообщают синоптики, днепряне могут не брать с собой зонтики. 16,17 и 18 июня в городе прогнозируется переменная облачная погода и солнце будет иногда прогревать землю своими лучами. Днем столбики термометров достигнут отметок +24…28 °C, а ночью – снизятся до 15…18 градусов тепла. Ветер в пятницу будет дуть умеренный, максимальная скорость которого будет достигать 7 м/с. На выходных предполагается свежий – 8-9 м/с.

Погода в Одессе 16-18 июня

На юге Украины тоже задождит. В пятницу и субботу горожане могут наслаждаться иногда солнцем, ибо ожидается небольшая облачность. В воскресенье на небо набегут грозовые тучи и прогнозируются кратковременные осадки с грозой. Воздух в дневные часы прогреется до 24…28 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +17…19 °C. 16 июня будет дуть свежий ветер — 8 м/с, а 17-18 июня увеличится до 9 м/с.

16 июня

17 июня

18 июня

Напомним, ранее "Телеграф" писал о дате, когда ждать жару в июне украинцам. Синоптик уверен, что неблагоприятная погода ожидается только в первой половине месяца.