Украину накрывают дожди с грозами: каким областям повезет меньше всего (карта)
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Осадки ожидаются почти во всех областях
Июнь в 2023 году не перестает удивлять украинцев переменчивой погодой, — только начало теплеть после похолодания, как уже начинается дождливый период. В ближайшие дни осадки накроют почти всю территорию Украины, и виной тому поле пониженного давления, объяснил "Телеграфу" синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.
По словам эксперта, уже с 15 июня на большей территории Украины установилась нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами, при этом большинство осадков ожидается в западных и южных областях.
18-20 июня осадков станет чуть меньше, но вероятность дождей все равно останется высокой. Как видно по картам Укргидрометцентра, меньше всего осадков ожидается в северо-восточных областях Украины.
При этом температура воздуха в ближайшие дни будет довольно теплой, — холоднее всего будет в западных областях, где ожидается в среднем 18-24 градуса тепла, а в центральных и южных областях воздух может прогреться до 30 градусов.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине ожидается настоящая жара в этом году.