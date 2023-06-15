Укр

Украину накрывают дожди с грозами: каким областям повезет меньше всего (карта)

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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В ближайшие дни погода принесет в Украину летние грозы
В ближайшие дни погода принесет в Украину летние грозы. Фото pixabay.com

Осадки ожидаются почти во всех областях

Июнь в 2023 году не перестает удивлять украинцев переменчивой погодой, — только начало теплеть после похолодания, как уже начинается дождливый период. В ближайшие дни осадки накроют почти всю территорию Украины, и виной тому поле пониженного давления, объяснил "Телеграфу" синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По словам эксперта, уже с 15 июня на большей территории Украины установилась нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами, при этом большинство осадков ожидается в западных и южных областях.

Прогноз погоды Украина 15 июня 2023
15 июня во ряде областей Украины уже начались дожди
Прогноз погоды Украина 16 июня 2023
16 июня осадки ожидаются в основном в западных областях
Прогноз погоды Украина 17 июня 2023
17 июня дожди уже могут быть и в южных, и в восточных областях

18-20 июня осадков станет чуть меньше, но вероятность дождей все равно останется высокой. Как видно по картам Укргидрометцентра, меньше всего осадков ожидается в северо-восточных областях Украины.

При этом температура воздуха в ближайшие дни будет довольно теплой, — холоднее всего будет в западных областях, где ожидается в среднем 18-24 градуса тепла, а в центральных и южных областях воздух может прогреться до 30 градусов.

Прогноз погоды Украина 18 июня 2023
Прогноз погоды Украина 19 июня 2023
19 июня дожди могут быть в большинстве областей Украины
Прогноз погоды Украина 20 июня 2023
19-20 июня в западных областях также заметно потеплеет

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине ожидается настоящая жара в этом году.

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#Погода #Прогноз погоды #Игорь Кибальчич