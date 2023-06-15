Эксперт объяснил, почему Камышин не справился с задачей Офиса президента в Киеве

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин провалил кампанию по смещению мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации после проверки состояния укрытий в столице. Коммуникационно мэр вышел из противостояния победителем, написал в блоге на Цензор.НЕТ политолог Владимир Сонюк.

Он напомнил, что поручение проверять укрытия Камышин получил на Ставке, впрочем, это был просчет Офиса Президента.

"Во-первых, сразу возник вопрос, должен ли министр, в зоне ответственности которого, прежде всего, оборонные предприятия и поставки оружия армии – грубо говоря, "лазать по подвалам". Во-вторых, из первых же видео, на которых были зафиксированы совместные походы Кличко и Камышина по укрытиям, стало понятно, насколько сильно отличается уровень понимания проблемы", – написал политолог.

Он отметил, что на опубликованных видео было видно, что Кличко глубже в материале, чем экс-глава Укрзализныци.

"Кроме собственно некомпетентности в вопросах развития города, Камышин продемонстрировал совсем неконструктивный подход к манере общения с городским головой, пытаясь его всячески подкалывать. К примеру, в укрытии музыкальной школы предложил Кличко сыграть на фортепиано. Также он довольно неформально себя вел с жителями города, например, "шутил", что якобы знает их паспортные данные и что они не ходят в хранилища. В отчетных постах в телеграмм-канале Камышин также "троллил" мэра, называя его каждый раз "наш мэр" и "прогрессивный лидер", — говорится в сообщении.

По мнению политолога, "после первых таких дней проверки кто-то – либо в окружении Кличко, либо в Офисе намекнул Камышину, что тот, мягко говоря, выглядит по-детски, а в видео, где Кличко его отчитывает (визуально эффект еще хуже из-за разницы в росте), а тот не может ответить и убегает — министр похож на пятиклассника, не выполнившего домашнее задание". "И это явно не подходит тому, кто пришел "от Банковой" "ставить Кличко на место". Более того, на этом фоне слухи о якобы желании Офиса поставить Камышина на место Попко и "приструнить" таким образом своенравного мэра стали выглядеть как чья-то неудачная шутка", — отметил эксперт.

Он добавил, что шаги давления на Кличко происходили в соответствии с планом, который накануне обнародовал политолог Владимир Цыбулько (близок к Европейской солидарности, поддерживающей сторону Кличко в этом конфликте).

Остался последний пункт – "вынести определенные решения" в пятницу. "За это министру пообещали место председателя Киевской военной администрации, которая сейчас подменяет собой КГГА и отвечает, в том числе, за укрытие", — написал Цыбулько. По его мнению, план "посыпался", потому что появилась информация об уже легендарных закупках барабанов и сковородок за 750 тыс. грн. в укрытие. А это прямая вина глав РГА – "слуг народа", которым город выделил 1,2 млрд грн.

"Кличко с самого начала сделал ставку на тему ответственности глав районов, даже несмотря на то, что многие из них до этого с ним успешно сотрудничали. И как бы его ни "шатали" оппоненты — постоянно держался этого курса (неплохой коммуникационный урок, кстати). В результате эта стратегия – плюс сомнительного качества манипулятивные данные о готовности укрытий от Камышина (по некоторым позициям кратно расходятся с данными мэрии, хотя обзоры делались совместно и прозрачно) – привели к фиаско Банковой", – говорится в сообщении.

По мнению политолога, чтобы добиться успеха в Киеве более безопасным для Офиса было бы замять эту историю и лучше подготовиться. Во-первых, заменить Камышина на кого-то более политически взрослого, во-вторых, основательно проработать вопрос реальных злоупотреблений на бюджете города. По состоянию на данный момент — Виталий Владимирович успешно отправил Офис в нокаут", — резюмировал эксперт.