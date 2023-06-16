Трём городам не повезло: в каких регионах ждать осадков на выходные

Больше всего синоптики не порадуют теплым прогнозом погоды украинцев на западе страны

В течение всей недели на большей территории Украины была облачная и местами дождливая погода, однако на выходных отдельные области смогут порадоваться солнцу и теплу.

Как сообщает Sinoptik, в выходные во всех городах страны сильного ветра не предполагается.

Погода во Львове 17-18 июня

На западе Украины природа принесет двухдневные осадки. В субботу ночью начнется дождь, который днем будет немного ослабевать, однако утром на следующий день увеличится и будет идти до вечера. В выходные солнце не будет радовать регион, поэтому днем воздух прогреется до 17 градусов тепла, а ночью остынет до стабильных +14 °C. В конце недели будет дуть легкий ветер, максимальная скорость его достигнет 2 м/с.

Погода во Львове 17-18 июня

Погода в Киеве 17-18 июня

В столице ожидается переменная облачная погода с прояснениями. Осадков не предполагается. Температура воздуха днем будет достигать 28…29 градусов тепла, а ночью опустится до +17…19 °C. Ветер на выходных ожидается легким, его максимальная скорость будет достигать 3 м/с.

Погода в Киеве 17-18 июня

Погода в Харькове 17-18 июня

Слобожанщину порадует ясная и сухая погода. В субботу только утро будет облачным, а в воскресенье небо будет ясным в течение всего дня. Днем температура в городе поднимется до 27 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +18 °C. 17-18 июня предполагается слабо-умеренный ветер — 5-6 м/с.

Погода в Харькове 17-18 июня

Погода в Донецке 17-18 июня

На выходных в этом регионе немного задождит. В течение двух выходных дождь следует ожидать во второй половине дня и прогнозируется небольшим. Температура воздуха днем поднимется до 24...27 °C. Ночью отметки термометров покажут +14…15 градусов. В ближайшие дни ожидается легкий ветер — 3 м/с.

Погода в Донецке 17-18 июня

Погода в Днепре 17-18 июня

Днепру природа позволяет насладиться солнечной и сухой погодой. Если в субботу на небе будет облачно, то на следующий день ожидается ясная погода. Днем столбики термометров достигнут отметок +26…27 °C, а ночью снизятся до 17…18 градусов тепла. Ветер в течение субботы-воскресенья предполагается слабым, максимальная скорость которого будет достигать 5 м/с. .

Погода в Днепре 17-18 июня

Погода в Одессе 17-18 июня

А вот над Одесщиной нависнут дождевые и грозовые тучи. В субботу солнце будет иногда выглядывать из-за облаков и прогревать регион. В воскресенье одесситы будут наслаждаться безоблачным утром, однако днем набегут тучи и вечером пойдет дождь с сопровождением грозы. Воздух днем прогреется до 26...27 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +19...20 °C. Ветер 17-18 июня прогнозируется легкий — 2 м/с.

Погода в Одессе 17-18 июня

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют, что дожди "пройдут" по всей Украине.