Украину накрывает "тайская" погода: синоптики удивили прогнозом (карта)

Лето не перестает удивлять переменами погоды

В начале недели в Украине ожидается погода, почти как в Таиланде, — очень теплая и влажная из-за осадков. Об этом в комментарии для "Телеграфа" рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, 19 июня в западных, южных, центральных областях ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. 20 июня осадки усилятся и накроют также северные области, — сухо должно быть только в восточных регионах. При этом будет весьма тепло, до +29 градусов в центральных и южных областях, и наконец потеплеет до +27 градусов в западных.

19 июня в западных областях начнет теплеть

20 июня дожди распространятся на большее число областей

21 июня осадки возможны уже по всей территории Украины, при этом в центральных областях на несколько градусов снизится температура воздуха. На Донбассе дожди могут усилиться к концу рабочей недели.

21 июня дожди могут залить все области Украины

22 июня осадки возможны в западных, северных, восточных областях и в Крыму

"Однако тепло будет сохраняться, а значит синоптическая ситуация в Украине будет практически как в Таиланде: влажно и жарко", — говорится в прогнозе синоптика.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине в 2023 году ожидается настоящая летняя жара, по мнению метеорологов.