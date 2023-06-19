Почти всюду будет солнечно: в каких городах Украины еще задождит в начале недели

Температура днем на большей территории страны может достигать 26 теплых градусов.

В Украине дождливая и ветреная погода, которая держалась почти всю последнюю неделю, сменится теплой и солнечной уже с понедельника в большинстве городах.

Как сообщает Sinoptik, только один регион накроет сильный дождь с грозой в начале недели.

Погода во Львове 19-20 июня

На западе Украины облака и солнце будут постоянно сменять друг друга. Осадков не предполагается. Днем отметки термометров покажут +22...24 °C, а ночью остынет до +11...14 градусов. В понедельник-вторник ветер прогнозируется лёгким, 2 м/с.

Погода в Киеве 19-20 июня

Столица страны готовится к переменной облачной погоде, местами с несерьезными дождями. Осадки следует ожидать только 20 июня и предусматриваются они мелкими. Температура воздуха днем будет достигать 26…28 градусов тепла, а ночью опустится до +19…21 °C. В понедельник дует тихий ветер, его скорость достигает 1 м/с, а на следующий день увеличится до 2 м/с.

Погода в Харькове 19-20 июня

Харьковчане ожидают ясную погоду в понедельник и пасмурную во вторник. Осадков не прогнозируется. Днем температура в городе поднимется до 26...27 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +15 °C. 19-20 июня дует легкий ветер — 3 м/с.

Погода в Донецке 19-20 июня

Этот областной центр ожидает безоблачное начало недели из других городов. Днем и ночью без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 26...27 °C. Ночью отметки термометров покажут +14…15 градусов. В понедельник дует легкий ветер – 3 м/с, а во вторник уменьшится до 2 м/с.

Погода в Днепре 19-20 июня

Днепряне также могут не брать с собой зонтики. В понедельник утро было ясным, а вот днем на небо набегут тучи. На следующий день ожидается солнечная погода. Днем столбики термометров достигнут отметок +27…28 °C, а ночью – снизятся до 17…18 градусов тепла. Ветер в понедельник дует слабый, максимальная скорость которого составит 4 м/с. Во вторник предполагается легкий – 2 м/с.

Погода в Одессе 19-20 июня

А вот над Одесской областью нависли грозовые тучи. В понедельник утром прошел дождь с грозой, а в течение дня сохранится переменная облачность. 20 июня лишь к вечеру небо будет ясным. Воздух в дневные часы прогреется до 27 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +19 °C. 19 июня дует тихий ветер – 1 м/с, а 20 июня увеличится до легких 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде на следующую неделю. Синоптики уверены, что украинцы могут ждать "тридцатки".