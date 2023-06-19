Сколько украинцев хотят смены президента после победы - появились результаты опроса

Наибольший запрос на обновление касается Верховной Рады

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос среди украинцев и выяснил, что большая часть людей поддерживает обновление центральных властей на том или ином уровне после завершения полномасштабной войны в стране.

Информация об этом была опубликована сегодня, 19 июня, в отчете КМИС.

Так, в период с 26 мая по 5 июня среди граждан был проведен всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", в ходе которого они ответили на вопрос о том, нужно ли после Победы для восстановления страны сменить центральную власть.

Подавляющее большинство респондентов (73%) отметили, что поддерживают смену центральных властей. Наибольший запрос на обновление касается Верховной Рады – 69% респондентов хотели бы изменить парламент после Победы. Правительство хотели бы сменить 47% опрошенных граждан. Еще 23% проголосовали за то, чтобы сменить президента Украины.

Отмечается, что ситуация во всех регионах, где КМИС опросил украинцев, довольно близка — есть поддержка обновления власти, особенно на парламентском уровне. А смену президента после победы поддерживают во всех регионах не более четверти респондентов.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что поддержка действий центральных властей перед началом 2022 года снижалась, но после начала полномасштабной войны население расставило приоритеты и сейчас видна в целом высокая поддержка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по данным опроса, который в Украине провел Центр Разумкова, большая часть граждан нормально относится к тем, что выехал из страны в начале полномасштабной войны.