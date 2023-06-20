Паспортная атака кремля: эксперт назвал главную задачу псевдовыборов на оккупированных территориях

Кремль требует, чтобы к оккупационным "выборам" допускали только тех, кто получил паспорт государства-агрессора

На временно захваченных территориях Украины идет подготовка к запланированным на сентябрь текущего года "всероссийским" выборам. Кремль требует от оккупационной администрации проводить массовую принудительную паспортизацию. Поскольку к участию в выборах допускают только тех, кто получил документ государства-агрессора.

Об этом директор Института стратегических исследований и безопасности, экспредставитель и экссоветник уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях правозащитник Павел Лисянский рассказал "Телеграфу".

По словам правозащитника, массовая выдача паспортов рф на оккупированной территории Украины — также одна из главных задач, поскольку к участию в оккупационных "выборах" допускают только тех, кто получил этот документ страны-агрессора.

"Перед началом голосования оккупационные администрации передадут списки с количеством избирателей в кремль, где будет дана оценка их работы по принудительной паспортизации — с соответствующими кадровыми выводами", — объясняет эксперт.

Лисянский отмечает, что последние данные, которые передавали оккупационные администрации в правительство россии — это отчет, что уже 1 млн 400 тысяч местных жителей получили паспорта рф.

"До начала открытой военной агрессии россии против Украины в кремле заявляли, что выдали более 900 тысяч российских паспортов. Сейчас рапортуют, что выдали их еще около 400 тысяч. При этом с начала военной агрессии оккупанты захватили новые территории Украины, на которых проживало, по разным подсчетами, более двух-трех миллионов человек. Получается, что местные жители в большинстве своем не хотят получать паспорта оккупантов, — констатирует эксперт. — Однако силовые органы оккупантов используют инструменты принуждения местных жителей в виде фильтрации с целью заставить получить паспорт государства-агрессора".

Больше о репрессиях против украинцев и методах оккупантов читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Псевдовыборы на оккупированной части Украины: какие три задачи хочет срочно решить кремль".

Напомним, Кремль настроен провести незаконные местные "выборы" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Несмотря на действующее в регионах военное положение, российские власти уже начали подготовку к фейковому голосованию, запланированному на сентябрь 2023 года.