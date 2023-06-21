Дожди пронеслись по Украине: когда ждать следующих осадков

Максимальное количество осадков придется на среду

Синоптики прогнозировали, что в ближайшие дни в Украину приедут дожди и грозы. При этом такая погода, по словам специалистов, продлится недолго.

Как сообщает ресурс Sinoptik, почти во всех городах страны наибольшее количество дождей и гроз состоится 21 июня.

Погода во Львове 21-22 июня

В Львовской области прогнозируется переменная облачная погода, однако местами с дождем и грозами. Осадки с грозой начнутся днем четверга и к вечеру должны завершиться. Днем воздух прогреется до 25...27 градусов тепла, а ночью остынет до стабильных +11...17 °C. В течение 21-22 июня будет дуть легкий ветер, максимальная скорость его достигнет 2 м/с.

Погода во Львове 21-22 июня

Погода в Киеве 21-22 июня

На севере Украины с ночи в среду шел дождь. В течение дня солнце будет согревать регион, и на небе не будет облаков. В четверг сохранится переменная облачная погода. Температура воздуха днем будет достигать 27…29 градусов тепла, а ночью опустится до +17…19 °C. В среду и четверг предполагается легкий ветер, его максимальная скорость будет достигать 1 м/с.

Погода в Киеве 21-22 июня

Погода в Харькове 21-22 июня

В Слобожанщине погода нестабильная. В среду ночью шел дождь с грозой, но к утру прекратился. В течение 21 июня харьковчане могут наслаждаться ясной погодой. В четверг синоптики обещают солнечную погоду. Днем температура в городе поднимется до 27...28 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +15… 16 °C. В среду-четверг предполагается умеренный ветер — 6-7 м/с.

Погода в Харькове 21-22 июня

Погода в Донецке 21-22 июня

Дождь не обошел и Донетчину. 21 июня утром начался дождь, который завершится днем. А в четверг на смену облачной и дождливой погоде придет солнечная и сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до 25...26 °C. Ночью отметки термометров покажут +13…15 градусов. В среду-четверг будет дуть легкий ветер, его максимальная скорость достигает 2 м/с.

Погода в Донецке 21-22 июня

Погода в Днепре 21-22 июня

В этом областном центре также задождит, преимущественно в среду. Ночью 21 июня шел дождь, который завершился к утру. В четверг ветер разгоняет облака и будет ясная погода. Днем столбики термометров достигнут отметок +26…28 °C, а ночью будут падать до 17…18 градусов тепла. Ветер в течение среды предполагается легким, максимальная скорость которого составит 2 м/с, а в четверг увеличится до 3 м/с.

Погода в Днепре 21-22 июня

Погода в Одессе 21-22 июня

Над Одесской областью также нависли дождевые облака, в частности в среду. 21 июня утром начался сильный дождь, который с небольшими интервалами продлится до вечера. Следующий день обещает быть ясным. Воздух днем прогреется до 27...28 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +20...21 °C. 21-22 июня будет дуть легкий ветер, максимальная скорость которого будет достигать 3 м/с.

Погода в Одессе 21-22 июня

Напомним, ранее "Телеграф" писал об ухудшении погоды в конце июня. Синоптик уверен, что луна принесет с собой грозы, грады и сильные порывы ветра.