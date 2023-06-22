Природа все переиграла: ждать ли украинцам осадков в ближайшие дни

Днем температура может достигать 30 градусов тепла, а ночью держаться у отметки +20 °C

На значительной территории Украины синоптики прогнозировали дожди и грозы. Однако в ближайшие дни они покинут страну и установится только облачная погода.

Как сообщает Meteofor, в большинстве городах предполагаются достаточно сильные порывы ветра.

Погода во Львове 22-23 июня

Львовяне готовятся к осадкам в течение двух дней. В четверг дождь прогнозируется днем, а в пятницу вечером. Однако 22 и 23 июня утром солнце еще будет греть регион. Днем воздух прогреется до +26…29 °C, а ночью остынет до +16…18 градусов. В четверг и пятницу ветер прогнозируется умеренным, 6 м/с.

Погода во Львове 22-23 июня

Погода в Киеве 22-23 июня

В столице страны будет преимущественно облачная погода, но бездождливая. Температура воздуха днем будет достигать 29…30 градусов тепла, а ночью опустится до +20…22 °C. В четверг дует слабый ветер, его скорость будет достигать 4 м/с, а в пятницу увеличится до свежих 8 м/с.

Погода в Киеве 22-23 июня

Погода в Харькове 22-23 июня

Над этим регионом тоже нависли тучи. Осадков в течение двух дней не предполагается. Днем температура в городе поднимется до 27...28 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +15…17 °C. 22 июня дует слабый ветер, 4 м/с. На следующий день увеличится до 10 м/с.

Погода в Харькове 22-23 июня

Погода в Донецке 22-23 июня

В Донецке облачная и солнечная погода будут постоянно менять друг друга. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха в дневные часы поднимется до 25…29 °C. Ночью отметки термометров покажут +14…16градусов. 22-23 июня мая ожидается свежий ветер — 8 м/с.

Погода в Донецке 22-23 июня

Погода в Днепре 22-23 июня

Днепряне ожидают преимущественно облачную погоду. Однако утро четверга еще было ясным, но днем облака заполнят небо. Днем столбики термометров достигнут отметок +27…30 °C, а ночью – снизятся до 19 градусов тепла. Ветер в ближайшие дни предполагается свежий, максимальная скорость которого составит 9 м/с.

Погода в Днепре 22-23 июня

Погода в Одессе 22-23 июня

А вот Одесщина может похвастаться стабильно солнечной и безоблачной погодой. Воздух днем прогреется до 28...29 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +19...20 °C. В четверг дует слабый ветер, его скорость будет достигать 5 м/с. В пятницу увеличится до свежего ветра — 9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об ухудшении погоды в конце июня. Синоптик уверен, что луна принесет с собой грозы, грады и сильные порывы ветра.