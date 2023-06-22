"Контрнаступление не оправдывает ожиданий, но...": CNN цитирует неназванных западных чиновников

В Украине и за рубежом по-разному оценивают успехи ВСУ на фронте

Контрнаступление ВСУ пока что не имеет серьезного успеха и продвигается медленно, а россияне демонстрируют больше силы и серьезную подготовку, чего не ожидали на Западе. Однако украинский президент на этот счет сделал противоположное заявление.

Так, информацию о "неоправданных ожиданиях на всех фронтах" CNN озвучили два анонимных западных чиновника и высокопоставленный военный представитель США. По их словам, позиции россиян хорошо укреплены, они подавляют украинскую технику, да и погода не способствует продвижению ВСУ.

Несмотря на неутешительную оценку, анонимные спикеры подчеркнули, что конттрнаступление находится пока еще на ранней стадии и "со временем украинские силы смогут отвоевать территорию". В США и других странах готовы подождать до июля, чтобы подробнее оценить ход контрнаступления.

"В конечном счете контрнаступление оказывается "тяжелым испытанием" для Украины и россии, сказал один из западных официальных лиц, и обе стороны несут большие потери", — пишет зарубежное издание.

Вместе с тем Владимир Зеленский заявил, что продвижение ВСУ будет похоже на то, которое было прошлой осенью. В какой-то момент может казаться, что темпы наступления замедилились, но после этого прорыв вперед только усилится, сказал президент в интервью ВВС. По его словам, в целом контрнаступление оценивается положительно, но на отдельных участках есть сложности и хотелось бы, чтобы "шаги были больше",

"Контрнаступление мы оцениваем положительно. Не все просто, потому что есть те или иные сложности. Во первых, вся наша земля заминирована, даже там, где мы деоккупировали нашу территорию – почти двести тысяч квадратных километров нашей земли заминированы. Потому и контрнаступательные действия совершаются непросто. Шаги хотелось бы делать больше, они немного меньше, но вы знаете: борющийся — поборет, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют. Поэтому в любом случае, мы уверены в успехе контрнаступательных действий", — сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что успех контрнаступления не вызывает сомнений. Прошлой осенью, когда ВСУ пошли освобождать Херсон, в какой-то момент казалось, что процесс начал замедляться, но после этого продвижение вперед только усилилось.

"Так же будет и здесь. Мы мотивированы. Российским военным угрожает их руководство. Они знают, что, если они будут отступать, их просто будут убивать. Я не уверен, что они могут нам противостоять. Но то, что они готовы на какие-то беды идти, на большие страдания, доводить свои шаги до природных катастроф, до катастроф большого масштаба, абсолютно понятно", — резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что военный назвал основную цель наступательных действий ВСУ, которые сейчас происходят по всей линии фронта. По его словам, речь на данный момент идет не об освобождении территорий.