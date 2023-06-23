Контрнаступление не оправдало ожиданий? В Минобороны ответили на статью СNN

ВСУ продвигаются вперед каждый день, несмотря на ожесточенное сопротивление врага

В Минобороны Украины отреагировали на статью CNN о том, что первый этап контрнаступления ВСУ "не оправдал ожиданий" Запада, заявив, что операция идет по плану, а делать выводы сейчас – некорректно.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"У военных по их отчетам все продвигается по плану. Безусловно, враг оказывает сопротивление, они понимают, что мы будем освобождать все территории, и готовятся", — отметила она.

Маляр подчеркнула, что ВСУ продвигаются каждый день, несмотря на то, что проходить приходится по заминированным врагом территориям.

"Постепенные, но уверенные. Создаются условия для освобождения территорий. Оценки делать рано, наступление продолжается, делать какие-либо выводы некорректно. Тактика ВСУ — в первую очередь сберечь личный состав", — резюмировала замминистра.

Напомним, ссылаясь на неназванных американских чиновников и военного, CNN пишет, что по мнению Запада, контрнаступление ВСУ пока не имеет серьезного успеха и продвигается медленно, а россияне неожиданно демонстрируют больше силы и серьезную подготовку.

Как сообщал "Телеграф", 23 июня Анна Маляр сообщила, что на Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны остановили наступление российских оккупантов.