Укр

Зальет дождями: каким городам Украины ожидать непогоду на начало недели

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Природа сменила настроение
Природа сменила настроение. Фото Pixabay

Высоких отметок дневная температура достигнет в одном городе — до 30 градусов тепла

По прогнозам синоптиков в Украину следуют два атмосферных фронта, которые станут причиной осадков с грозой и шквалов ветра с похолоданием.

Как сообщает Sinoptik, максимальные осадки следует ожидать в понедельник в большинстве регионов.

Погода во Львове на 26-27 июня

На западе Украины на смену солнечной погоде в понедельник придут грозы и дожди во вторник. Осадки начнутся днем с грозой, но ближе к позднему вечеру должны завершиться. Днем воздух прогреется до 20...24 градусов тепла, а ночью остынет до +12...14°C. В понедельник дует легкий ветер, максимальная скорость достигнет 2 м/с, а во вторник увеличится до 3 м/с.

Погода во Львове на 26-27 июня
Погода во Львове на 26-27 июня

Погода в Киеве на 26-27 июня

В столице наоборот — в понедельник задождит а во вторник будет ясно и солнечно. Температура воздуха днем будет достигать 20…23 градусов тепла, а ночью опустится до +13…15 °C. В течение двух дней прогнозируется легкий ветер, максимальная скорость которого составит 2 м/с.

Погода в Киеве на 26-27 июня
Погода в Киеве на 26-27 июня

Погода в Харькове на 26-27 июня

Харьковчанам в плане погоды пока повезло меньше всего. В понедельник ночью шел дождь, который в течение дня будет менять интенсивность, а вечером следует ожидать осадков с грозой. 27 июня также утром будет срываться дождь, который днем станет сильнее и завершится вечером. Днем температура в городе поднимется до 19 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +15 °C. В понедельник дует легкий ветер, 2 м/с, а во вторник увеличится до 5 м/с.

Погода в Харькове на 26-27 июня
Погода в Харькове на 26-27 июня

Погода в Донецке на 26-27 июня

Этот областной центр также ожидает дождливое начало недели. Осадки ожидаются днем с грозой, однако уже вечером завершатся. Во вторник не будет дождя, зафиксируется лишь облачность. Температура воздуха днем поднимется до +23…26°C. Ночью отметки термометров покажут +15…17 градусов. В дневные часы четверга дует легкий ветер, 2 м/с, а на следующий день увеличится до умеренных 6 м/с.

Погода в Донецке на 26-27 июня
Погода в Донецке на 26-27 июня

Погода в Днепре на 26-27 июня

В городе на Днепре тоже будут осадки, но без грозы. В понедельник дождь прогнозируется на дневной период. Во вторник солнце и облака будут постоянно сменять друг друга. Днем столбики термометров достигнут отметок +22…23 °C, а ночью снизятся до 16…20 градусов тепла. Ветер в течение 26 июня дует легкий, максимальная скорость которого составит 4 м/с, а 27 июня увеличится до умеренных 7 м/с.

Погода в Днепре на 26-27 июня
Погода в Днепре на 26-27 июня

Погода в Одессе на 26-27 июня

Дождь с грозой не обошел и юг Украины. В понедельник осадки с грозой начались еще ночью. В течение вторника будет солнечная погода. Воздух днем прогреется до 28...30 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +18...20 °C. В течение 26-27 июня прогнозируется слабый, скорость которого составит 4 м/с.

Погода в Одессе на 26-27 июня
Погода в Одессе на 26-27 июня

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что над Львовом небо стало черным за минуту и обрушился мощный ливень.

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#Погода в Украине #Прогноз погоды #Дощ