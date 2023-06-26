В 20 раз меньше, чем пишут оккупанты: сколько самолетов потеряли ВСУ в последнее время

Россияне завышают потери Украины в авиации, озвучивая заоблачные цифры

Успешная работа украинской авиации заставила врага чаще наносить удары по аэродромам в нашей стране в последние две недели.

Как заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат, оккупанты в своих традициях завышают количество потерь Вооруженных сил Украины на фронте.

По данным Воздушных сил Украины, с начала июня наша страна потеряла на фронте 1 самолет, в то время как оккупанты сообщали о ликвидации 20 "птичек".

"В июне, да, у нас была потеря самолета. Собственно это было в начале этого месяца. К сожалению, так бывает. К сожалению, это война. У нас тоже есть потери. Но. Это один. А в их сводках — уже 20, а то и больше", — сказал он.

Игнат отмечает, что наша авиация в целом действует очень успешно.

"Самолеты рассредоточены и продолжают выполнять боевые задачи", — добавил он.

В то же время в свежей сводке Генштаба указано, что по состоянию на 26 июня ВСУ сбили 314 самолетов и 308 вертолетов оккупантов.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько армия рф потеряла самолетов и вертолетов в результате мятежа ЧВК "Вагнера".