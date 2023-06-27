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Лишь один регион порадует солнце: где в Украине будет дождь в ближайшие дни

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Украинцы снова ждут осадки
Украинцы снова ждут осадки. Фото Pixabay

Дневная температура может снизиться до 13 градусов тепла

Два атмосферных фронта, которые уже терроризируют украинцев непогодой, по словам синоптиков, продержатся недолго. Однако в ближайшие дни на большей территории страны все еще будут идти дожди и дуть сильный ветер.

Как сообщает Meteofor, в одном городе ожидается очень сильный порыв ветра до 13 м/с. Следовательно, следует осторожно проходить мимо сухих деревьев и линий электропередач.

Погода во Львове 27-28 июня

На Львовщине к концу месяца солнце и облака будут постоянно сменять друг друга, однако местами ожидается дождь. Осадки следует ожидать во вторник днем, а в среду вечером. Температура воздуха днем будет достигать +20 градусов, а ночью опустится до +13 ° C. В течение двух дней предполагается сильный ветер, его максимальная скорость будет достигать 11-12 м/с.

Погода во Львове 27-28 июня
Погода во Львове 27-28 июня

Погода в Киеве 27-28 июня

На севере страны прогнозируется преимущественно солнечная погода, но иногда с осадками. Если во вторник, 27 июня, в столице в течение дня солнце будет прогревать землю, то в среду над регионом нависнут облака и вечером будет идти дождь. Днем воздух прогреется до 20…22 градусов тепла, а ночью остынет до +13…17 ° C. Во вторник будет дуть свежий ветер, 8 м/с. На следующий день увеличится до сильного ветра – 10 м/с.

Погода в Киеве 27-28 июня
Погода в Киеве 27-28 июня

Погода в Харькове 27-28 июня

В Харьковской области синоптики обещают сплошную облачную погоду с осадками, в частности во вторник. В среду сохранится только пасмурность. Днем температура в городе поднимется до 16...19 градусов тепла. В ночное время отметки термометров будут танцевать в пределах +14…15 ° C. В начале недели, 27 июня, ожидается свежий ветер – 8 м/с, а на следующий день будет слабеть до слабых 5 м/с.

Погода в Харькове 27-28 июня
Погода в Харькове 27-28 июня

Погода в Донецке 27-28 июня

Этот областной центр также не обошли дожди. Во вторник осадки в основном должны были идти в ночное время. 28 июня в течение дня солнце будет греть регион, но к вечеру небо заполнят облака и снова задождит. Температура воздуха днем поднимется до +21...26 ° C. Ночью отметки термометров покажут 15...19 градусов тепла. Ветер 27-28 июня ожидается сильный, 13 м/с.

Погода в Донецке 27-28 июня
Погода в Донецке 27-28 июня

Погода в Днепре 27-28 июня

Этот областной центр также омывают дожди, но несущественные. В течение вторника и среды в Днепре предполагается сильная облачность. А осадков следует ожидать 28 июня в дневные часы. Днем столбики термометров достигнут отметок +21…22 ° C, а ночью будут падать до 15…16 градусов тепла. Сильный ветер дует во вторник, максимальная скорость которого достигает 12 м/с, а в среду снизится до умеренного — 6 м/с.

Погода в Днепре 27-28 июня
Погода в Днепре 27-28 июня

Погода в Одессе 27-28 июня

А вот одесситам среди других горожан повезло чуть больше. Во вторник утром солнце радовало город, но днем следует ожидать переменной погоды. В среду на небо снова набегут тучи, и днем начнется дождь. Воздух днем прогреется до +22...30 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +18...23 ° C. Умеренный ветер ожидается в течение обоих дней — 7 м/с.

Погода в Одессе 27-28 июня
Погода в Одессе 27-28 июня

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине наступит в этом году рекордная жара.

Теги:
#Дождь #Погода в Украине #Прогноз погоды #Июнь