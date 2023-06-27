Лишь один регион порадует солнце: где в Украине будет дождь в ближайшие дни

Дневная температура может снизиться до 13 градусов тепла

Два атмосферных фронта, которые уже терроризируют украинцев непогодой, по словам синоптиков, продержатся недолго. Однако в ближайшие дни на большей территории страны все еще будут идти дожди и дуть сильный ветер.

Как сообщает Meteofor, в одном городе ожидается очень сильный порыв ветра до 13 м/с. Следовательно, следует осторожно проходить мимо сухих деревьев и линий электропередач.

Погода во Львове 27-28 июня

На Львовщине к концу месяца солнце и облака будут постоянно сменять друг друга, однако местами ожидается дождь. Осадки следует ожидать во вторник днем, а в среду вечером. Температура воздуха днем будет достигать +20 градусов, а ночью опустится до +13 ° C. В течение двух дней предполагается сильный ветер, его максимальная скорость будет достигать 11-12 м/с.

Погода во Львове 27-28 июня

Погода в Киеве 27-28 июня

На севере страны прогнозируется преимущественно солнечная погода, но иногда с осадками. Если во вторник, 27 июня, в столице в течение дня солнце будет прогревать землю, то в среду над регионом нависнут облака и вечером будет идти дождь. Днем воздух прогреется до 20…22 градусов тепла, а ночью остынет до +13…17 ° C. Во вторник будет дуть свежий ветер, 8 м/с. На следующий день увеличится до сильного ветра – 10 м/с.

Погода в Киеве 27-28 июня

Погода в Харькове 27-28 июня

В Харьковской области синоптики обещают сплошную облачную погоду с осадками, в частности во вторник. В среду сохранится только пасмурность. Днем температура в городе поднимется до 16...19 градусов тепла. В ночное время отметки термометров будут танцевать в пределах +14…15 ° C. В начале недели, 27 июня, ожидается свежий ветер – 8 м/с, а на следующий день будет слабеть до слабых 5 м/с.

Погода в Харькове 27-28 июня

Погода в Донецке 27-28 июня

Этот областной центр также не обошли дожди. Во вторник осадки в основном должны были идти в ночное время. 28 июня в течение дня солнце будет греть регион, но к вечеру небо заполнят облака и снова задождит. Температура воздуха днем поднимется до +21...26 ° C. Ночью отметки термометров покажут 15...19 градусов тепла. Ветер 27-28 июня ожидается сильный, 13 м/с.

Погода в Донецке 27-28 июня

Погода в Днепре 27-28 июня

Этот областной центр также омывают дожди, но несущественные. В течение вторника и среды в Днепре предполагается сильная облачность. А осадков следует ожидать 28 июня в дневные часы. Днем столбики термометров достигнут отметок +21…22 ° C, а ночью будут падать до 15…16 градусов тепла. Сильный ветер дует во вторник, максимальная скорость которого достигает 12 м/с, а в среду снизится до умеренного — 6 м/с.

Погода в Днепре 27-28 июня

Погода в Одессе 27-28 июня

А вот одесситам среди других горожан повезло чуть больше. Во вторник утром солнце радовало город, но днем следует ожидать переменной погоды. В среду на небо снова набегут тучи, и днем начнется дождь. Воздух днем прогреется до +22...30 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +18...23 ° C. Умеренный ветер ожидается в течение обоих дней — 7 м/с.

Погода в Одессе 27-28 июня

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине наступит в этом году рекордная жара.