Эти дожди надолго? Где в Украине ждать максимального количества осадков

Сильные ветры в ближайшие дни не предполагаются

Уходя уже на завершение, июнь принес в Украину непогоду. Поэтому, по словам синоптиков, в ближайшие дни на всей территории страны ожидаются дожди и иногда с сопровождением грозы.

Как сообщает Sinoptik, только в одном городе предполагается гроза.

Погода во Львове на 28-29 июня

В утренние часы 28-29 июня этот регион еще будет прогревать солнце. Однако в течение дня львовьям стоит ожидать небольших дождей. Температура воздуха днем будет достигать +18…21 градусов, а ночью опустится до +11 ° C. В течение двух дней предполагается легкий ветер, его максимальная скорость будет достигать 3 м/с.

Погода во Львове на 28-29 июня

Погода в Киеве на 28-29 июня

В столице Украины синоптики обещают переменную облачную погоду, местами с осадками. В среду ночью шел дождь, который к утру завершился. А в четверг осадки продлятся с утра до вечера. Днем воздух прогреется до 19...22 градусов тепла, а ночью остынет до +14...16 ° C. В среду будет дуть легкий ветер, 2 м/с. На следующий день увеличится до 3 м/с.

Погода в Киеве на 28-29 июня

Погода в Харькове на 28-29 июня

Харьковчан ясной погодой синоптики не радуют. В среду с самого утра небо закроют облака, и днем пойдет сильный дождь, который к вечеру завершится. Такая же погода продержится и на следующий день, но осадки ожидаются утром. Днем температура в городе поднимется до 21...22 градусов тепла. В ночное время отметки термометров будут танцевать в пределах +13…14 ° C. В середине недели, 28 июня, ожидается легкий ветер – 4 м/с, а на следующий день увеличится до слабых 5 м/с.

Погода в Харькове на 28-29 июня

Погода в Донецке на 28-29 июня

Донецк – это единственный город, в котором дожди будут с грозой. В среду, 28 июня, утром и до самого вечера будет сохраниться пасмурная погода. Всю вторую половину дня будет идти дождь с грозой. А вот в четверг ожидается сплошная облачность и дождь в течение всего дня. Днем осадки усилятся, а к вечеру утихнут. Температура воздуха днем поднимется до +21…27 ° C. Ночью отметки термометров покажут 13…15 градусов тепла. Ветер 28-29 июня ожидается слабый, 5-10 м/с.

Погода в Донецке на 28-29 июня

Погода в Днепре на 28-29 июня

В этом регионе тоже задождит. В среду утром небо в Днепре затянуло облаками, не исчезающими до конца дня. Днем будет идти дождь, вечером осадков не ожидается. В четверг, 29 июня, зафиксируется пасмурная погода. Ночью сильный дождь, который к утру должен ослабеть. Днем столбики термометров достигнут отметок +22…24 ° C, а ночью будут падать до 16 градусов тепла. Легкий ветер дует в среду, максимальная скорость которого достигает 3 м/с, а в четверг увеличится до слабого — 5 м/с.

Погода в Днепре на 28-29 июня

Погода в Одессе на 28-29 июня

Несмотря на ясную ночь, облака уже с утра затянули небо на Одесщине. Такая погода продержится в регионе до самого вечера, к вечеру может начаться дождь. В четверг в дневные и ночные часы небо в городе будет безоблачным. Ночью пойдет дождь, который завершится еще до утра. Воздух днем прогреется до +23...25 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +15...17 ° C. Легкий ветер ожидается в течение обоих дней — 4 м/с.

Погода в Одессе на 28-29 июня

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце июня синоптики прогнозируют максимальное количество осадков, гроз, шквалов ветра и похолодания.