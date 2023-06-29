Пора дефилировать с зонтиками: где в Украине будет дождь в конце июня

Самая высокая дневная температура ожидается на юге — до 27 теплых градусов

На этой неделе природа принесла в Украину дожди и похолодание. По словам синоптиков, подобная погода продержится до конца июня.

Как сообщает Sinoptik, только один город в стране будет купаться в лучах солнца.

Погода во Львове на 29-30 июня

В Галиции синоптики обещают преимущественно солнечную погоду, однако иногда с дождями. В четверг, 29 июня, в течение дня небо будет покрыто облаками, а вечером ожидаются осадки с грозой. В пятницу с самого утра установится ясная погода. Днем воздух прогреется до 21...24 градусов тепла, а ночью остынет до +13...14°C. К концу летнего месяца ожидается слабый ветер, максимальная скорость его достигнет 4 м/с.

Погода во Львове на 29-30 июня

Погода в Киеве на 29-30 июня

Киевляне ожидают небольшие осадки в течение двух дней. Четверг обещает быть облачным, так что с самого утра и до вечера будет идти дождь. В пятницу утро будет ясным, однако в течение дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру начался дождь. Температура воздуха днем будет достигать 19…24 градусов тепла, а ночью опустится до +14…15 °C. Легкий ветер прогнозируется в 29-30 июня, максимальная скорость которого составит 3 м/с.

Погода в Киеве на 29-30 июня

Погода в Харькове на 29-30 июня

Над Харьковщиной нависли дождевые облака. С утра четверга облака заполнили небо, небольшой дождь продержится до обеденных времен. 30 июня сохранится пасмурная погода, но в течение всего дня ожидаются мелкие осадки. Днем температура в городе поднимется до 21...23 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +14…15 °C. 29-30 июня дует умеренный ветер, 6 м/с.

Погода в Харькове на 29-30 июня

Погода в Донецке на 29-30 июня

Этот регион к концу недели получит максимальное количество осадков. В четверг небо будет облачным. Утром будет идти весь день, однако к вечеру ослабеет. А в пятницу осадки будут идти все время, хоть и незначительные. Температура воздуха днем поднимется до +16...25 °C. Ночью отметки термометров покажут +12…14 градусов. В четверг предполагается штиль, а на следующий день ветер усилится до слабых 5 м/с.

Погода в Донецке на 29-30 июня

Погода в Днепре на 29-30 июня

В Днепре тоже задождит. Всю сутки, 29 июня, небо будет облачным. Ночью в регионе срывался дождь, однако он закончился до утра. В пятницу утро будет ясным, однако в течение дня появятся облака, которые принесут с собой небольшие осадки. Днем столбики термометров достигнут отметок +23…24 °C, а ночью будут падать до 15…16 градусов тепла. Ветер в течение четверга ожидается слабый, максимальная скорость будет достигать 5 м/с, а в пятницу он увеличится до 7 м/с.

Погода в Днепре на 29-30 июня

Погода в Одессе на 29-30 июня

В Одесской области в течение двух дней ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух днем прогреется до 24...27 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +14...17 °C. К концу июня ожидается слабый ветер, скорость которого составит 5 м/с.

Погода в Одессе на 29-30 июня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину пришли два атмосферных фронта и принесли с собой непогоду.