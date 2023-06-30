Природа еще не определилась: повезет ли городам с солнечной погодой на выходные

Самая высокая дневная температура может достигать 29 градусов тепла

Последние дни июня не радовали украинцев солнечной и теплой погодой, и, по словам синоптиков, начало июля еще принесет несерьезные дожди и ветер.

Как сообщает Sinoptik, только в одном городе прогнозируется гроза.

Погода во Львове на 1-2 июля

На западе страны ожидается преимущественно пасмурная погода, иногда с дождем. В субботу, 1 июля, в течение дня небо будет покрыто облаками, также ожидаются мелкие осадки, которые завершатся к вечеру. В воскресенье с самого утра хотя и будет ясно, но днем возможен дождь с грозой. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла, а ночью остынет до +15…16°C. 1-2 июня предполагается легкий ветер, его скорость достигнет 3 м/с.

Погода во Львове на 1-2 июля

Погода в Киеве на 1-2 июля

Столицу Украины дожди уже покинули, а осталась лишь в течение двух дней переменная облачность. Температура воздуха днем будет достигать 27…28 градусов тепла, а ночью опустится до +17…19 °C. Легкий ветер прогнозируется в начале июня, максимальная скорость которого составит 2 м/с.

Погода в Киеве на 1-2 июля

Погода в Харькове на 1-2 июля

А на Слобожанщине еще задождит. С утра в субботу облака закроют небо, а мелкий дождь продержится до вечера. 2 июля осадки с грозой следует ожидать днем. В дневные часы температура в городе поднимется до 26…29 градусов тепла, ночью отметки термометров опустятся до +15…18 °C. 1-2 июля дует слабый ветер, 5 м/с.

Погода в Харькове на 1-2 июля

Погода в Донецке на 1-2 июля

В этом регионе погода переменная. Если в субботу утром будет ясно, но в течение дня будет срываться мелкий дождь, то в воскресенье Донецк порадуется солнцу. Температура воздуха днем поднимется до +25...29 °C. Ночью отметки термометров покажут +15…16 градусов. В субботу предполагается умеренный ветер, 6 м/с. А на следующий день ветер уменьшится до 3 м/с.

Погода в Донецке на 1-2 июля

Погода в Днепре на 1-2 июля

Днепряне ожидают сначала солнечную погоду в субботу, 1 июля, а облачную и дождливую – в воскресенье, 2 июля. Осадки предполагаются днем, к вечеру должны закончиться. Днем столбики термометров достигнут отметок +27…28 °C, а ночью будут падать до 17…20 градусов тепла. Ветер в течение выходных ожидается слабый, максимальная скорость будет достигать 4 м/с.

Погода в Днепре на 1-2 июля

Погода в Одессе на 1-2 июля

В течение двух дней утром Одессу будет радовать солнце, но днем погода сменится облачной. В субботу в дневные часы будет идти дождь. На следующий день осадков не будет. Воздух днем прогреется до 27 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +19…21 °C. В начале июля ожидается умеренный ветер, скорость которого составит 7 м/с.

Погода в Одессе на 1-2 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что над Львовом небо стало черным за минуту и обрушился мощный ливень.