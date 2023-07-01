Карантина больше нет, осталось победить в войне: Украина справилась с "ковидом"

Первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован в Украине в марте 2020 года

В субботу, 1 июля, в Украине официально закончился карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. Он продлился 1 193 дня.

Об этом сообщило Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отметим, 5 мая 2023 года Всемирная организация здоровья отменила статус пандемии и чрезвычайную ситуацию в связи с COVID-19. Однако в организации тогда подчеркивали, что угроза коронавируса остается и страны не должны расслабляться.

Однако украинцам в последний год было не до ковидных ограничений. Согласно проведенному опросу, при сравнении апреля 2022-го и марта 2023-го годов, выяснилось, что наши граждане стали меньше мыть руки, почти не носили защитные маски и без опаски пользовались общественным транспортом.

Напомним, первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован в Украине в марте 2020 года, уже 20 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. С тех пор его много раз продлевали, то смягчая, то усиливая ограничения. За время карантина в Украине было сделано 35 миллионов прививок против коронавируса.

По данным ВОЗ, жертвами коронавирусной инфекции за прошедшие три года и несколько месяцев стали около 20 миллионов человек. В Украине с начала пандемии COVID-19 от инфекции умерло более 6000 человек.

Как сообщал "Телеграф", из-за того, что россияне подорвали Каховскую ГЄС, ожидается всплеск инфекционных заболеваний. В большинстве своем это коснется подтопленных территорий, где прирост инфекций может достигнуть 50%.