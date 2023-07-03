Еще немного задождит: каким городам Украины ждать солнечной погоды в начале недели

Синоптики подготовили "теплый" прогноз на ближайшие дни

Последние дни июня не порадовали украинцев сухой погодой, но июль решил поправить ошибки предшественника и принести в страну до 31 градусов тепла.

Как сообщает Sinoptik, в некоторых городах еще дождется.

Погода во Львове на 3-4 июля

На западе Украины ожидается переменная облачная погода, иногда с дождем. Осадки шли в понедельник ночью, но к утру завершились. Во вторник ожидается сухая погода. Днем отметки термометров покажут +25...26 °C, а ночью остынет до +14...16 градусов. В понедельник-вторник ветер прогнозируется лёгким, 2 м/с.

Погода во Львове на 3-4 июля

Погода в Киеве на 3-4 июля

Столица готовится к преимущественно облачным погодам, местами с мелкими дождями. Осадки следует ожидать только вечером 4 июля. Температура воздуха днем будет достигать 27…29 градусов тепла, а ночью опустится до +18…20 °C. В 3-4 июля будет дуть тихий ветер, его скорость достигнет 1 м/с.

Погода в Киеве на 3-4 июля

Погода в Харькове на 3-4 июля

Над Харьковщиной нависнут грозовые тучи. В понедельник осадки пройдут в дневное время, возможна гроза. Во вторник сохранится только пасмурная погода. Днем температура в городе поднимется до 28 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +18…21 °C. В понедельник будет дуть слабый ветер, его скорость достигнет 5 м/с, а во вторник ожидается штиль.

Погода в Харькове на 3-4 июля

Погода в Донецке на 3-4 июля

В Донецкой области синоптики обещают стабильно солнечную погоду. Ночью без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 31 °C. Ночью отметки термометров покажут +17 градусов. В понедельник-вторник прогнозируется тихий ветер – 1 м/с.

Погода в Донецке на 3-4 июля

Погода в Днепре на 3-4 июля

В этом городе также прогнозируется преимущественно солнечная погода. Среди других городов, Днепр ожидает самую высокую дневную температуру. Днем столбики термометров достигнут отметок +31…32 °C, а ночью – снизятся до 18…19 градусов тепла. Ветер в понедельник будет слабым, его максимальная скорость будет достигать 3 м/с. Во вторник предполагается штиль.

Погода в Днепре на 3-4 июля

Погода в Одессе на 3-4 июля

В Одесской области в течение двух дней облака будут занимать свое место под солнцем с утра и до вечера. Осадков не прогнозируется. Воздух в дневные часы прогреется до 25…27 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +19…21 °C. 3 июля дует слабый ветер – 5 м/с, а 4 июля уменьшится до легких 3 м/с.

Погода в Одессе на 3-4 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о постепенном повышении температуры с первых дней июля.