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Их не будут мобилизовать в июле: кому из украинцев не стоит ждать повестки

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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В Украине раздают повестки Новость обновлена 03 июля 2023, 16:41
В Украине раздают повестки. Фото Открытые источники

Эти граждане не пойдут на войну

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а это означает, что многие граждане, как и раньше, будут получать повестки в военкомат. Однако существует целый ряд украинцев, которым этот документ не светит.

"Телеграф" рассказывает, кого не призовут в армию в июле 2023 года.

Следует отметить, что в Украине мужчины от 18 до 60 лет не подлежат мобилизации, если у них имеются тяжелые болезни, они были осуждены за тяжкие преступления или представили документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации. К ним относятся следующие случаи:

  • если была перенесена операция, не мобилизуют на время восстановления по решению ВЛК;
  • если во время операции установлены металлоконструкции;
  • если мужчина имеет тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, деформирование костей, исключающих выполнение обязанностей;
  • больные тяжелыми болезнями, как СПИД, гепатиты, туберкулез, и другие похожие;
  • осужденные во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления;
  • мужчины, имеющие право на отсрочку и представившие документы, доказывающие такое право:
  • по состоянию здоровья;
  • по семейным обстоятельствам;
  • через бронирование;
  • по профессии;
  • для обучения и научных исследований;

Для того, чтобы подтвердить отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, необходимо после получения повестки об уточнении данных, предоставить справки, которые:

  • подтверждают семейные обстоятельства;
  • наличие бронирования;
  • исключение из военного учета из-за состояния здоровья;
  • доказывающие обучение или занятие наукой;
  • работу или службу по профессиям, гарантирующим отсрочку.

Напомним о всех подробностях мобилизации в июле вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы сообщали о том, кто в июле получит повестку в первую очередь.

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#Украина #Война #Мобилизация #Повестка