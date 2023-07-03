Их не будут мобилизовать в июле: кому из украинцев не стоит ждать повестки
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Эти граждане не пойдут на войну
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а это означает, что многие граждане, как и раньше, будут получать повестки в военкомат. Однако существует целый ряд украинцев, которым этот документ не светит.
"Телеграф" рассказывает, кого не призовут в армию в июле 2023 года.
Следует отметить, что в Украине мужчины от 18 до 60 лет не подлежат мобилизации, если у них имеются тяжелые болезни, они были осуждены за тяжкие преступления или представили документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации. К ним относятся следующие случаи:
- если была перенесена операция, не мобилизуют на время восстановления по решению ВЛК;
- если во время операции установлены металлоконструкции;
- если мужчина имеет тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, деформирование костей, исключающих выполнение обязанностей;
- больные тяжелыми болезнями, как СПИД, гепатиты, туберкулез, и другие похожие;
- осужденные во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления;
- мужчины, имеющие право на отсрочку и представившие документы, доказывающие такое право:
- по состоянию здоровья;
- по семейным обстоятельствам;
- через бронирование;
- по профессии;
- для обучения и научных исследований;
Для того, чтобы подтвердить отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, необходимо после получения повестки об уточнении данных, предоставить справки, которые:
- подтверждают семейные обстоятельства;
- наличие бронирования;
- исключение из военного учета из-за состояния здоровья;
- доказывающие обучение или занятие наукой;
- работу или службу по профессиям, гарантирующим отсрочку.
Напомним о всех подробностях мобилизации в июле вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.
Ранее мы сообщали о том, кто в июле получит повестку в первую очередь.