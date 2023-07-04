Контрнаступление ВСУ: Данилов назвал главную задачу на этом этапе

Сейчас война на уничтожение равна войне за километры

Главная задача Вооруженных сил Украины на данном этапе контрнаступления — максимальное уничтожение техники российских оккупантов, а также их живой силы.

Об этом на своей странице в Twitter написал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Силы обороны Украины на данном этапе активных боевых действий выполняют задачу номер один – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплектов, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии", — подчеркнул он.

Данилов также подчеркнул, что последние дни были особенно "урожайными". Сейчас война на уничтожение равна войне в километрах.

"Больше уничтожено – больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второе. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ идет не в таких темпах, как того ожидали некоторые. По его словам, желанный результат — освобождение всех оккупированных территорий, но при этом главным остается и сохранение жизни наших военных.