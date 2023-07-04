"Батькивщине" удалось защитить часть предпринимателей, теперь наша задача – отменить убийственные для бизнеса нормы, – Юлия Тимошенко о 8401

"Батькивщина" вместе с бизнесом продолжит сбор подписей за петицию президенту с требованием наложить вето на убийственный закон

"Батькивщина" единственная среди парламентских фракций проголосовала против скандального законопроекта №8401, возвращающего драконовские проверки и штрафы для бизнеса.

Накануне принятия указанного законопроекта, выступая в сессионном зале парламента, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала присутствующих народных избранников не поддерживать этот документ, ведь он фактически "уничтожает остатки среднего класса в Украине".

"Этот закон касается не только работодателей, но и работающих людей. Если в результате этого закона исчезнут работодатели, у нас исчезнут и тысячи рабочих мест. Успешность любой страны, ее стабильность и стрессоустойчивость – это процент среднего класса. Если этот законопроект 8401 будет принят, это будет ликвидация руками парламента остатков среднего класса", – предупредила лидер "Батькивщины".

Впрочем, несмотря на усилия фракции и протесты предпринимателей, депутаты проголосовали за отмену льготной системы налогообложения, возврат проверок и штрафов.

"Батькивщине" удалось добиться сохранения моратория на проверки большинства категорий бизнеса. И это единственная утешительная новость по результатам рассмотрения скандального законопроекта 8401. Мы продолжим вместе с бизнесом сбор подписей за петицию к президенту с требованием наложить вето на убийственный для сотен тысяч украинцев закон", – сообщила Юлия Тимошенко впоследствии на своей Фейсбук-странице.

Она также добавила, что команда "Батькивщины" подготовит изменения к принятому закону.