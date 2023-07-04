Как подать заявку на вступление в ВУЗ: нюансы, о которых надо знать поступающим
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Как будут подавать заявки в вузы в 2023 году
С 1 июля в Украине началась регистрация личных электронных кабинетов выпускников старших классов, которые планируют поступить в высшее учебное заведение.
Как говорится в информации, обнародованной на сайте Минобразования, в 2023 году все поступающие на младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) в этом году подают заявления в электронной форме.
Для этого необходимо на сайте подачи заявлений зарегистрировать свой личный кабинет, а для этого заполнить анкету в онлайн-режиме. Хоть создать электронный кабинет можно уже сейчас, сами заявки подать в ВУЗ будет возможность лишь после 19 июля.
Подать заявку в бумажной форме можно лишь в случаях:
- если документы подают иностранцы или лица без гражданства;
- наличия иностранного документа об образовании;
- наличия документа об образовании, который был получен до введения фотополимерных технологий печати;
- невозможности зарегистрировать кабинет по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии вуза.
В случае подачи документов в электронном виде поступающим необходимо предоставить:
- адрес электронной почты;
- пароль для входа в личный кабинет;
- серию и номер документа о ранее полученном образовании (основу поступления);
- номер, PIN-код и год получения сертификата внешнего независимого оценивания/сертификата НМТ;
- серию и номер документа, который подтверждает личность.
В 2023 году поступающие могут подать до 5 заявлений на места государственного заказа в закрытых и открытых конкурсных предложениях на любых специальностях.
Всего же один человек не может подать более 20 заявок.
Окончание регистрации заявок произойдет 31 июля.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве образования Украины дали детальное объяснение по вступлению в ВУЗ в 2023 году.