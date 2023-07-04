Как подать заявку на вступление в ВУЗ: нюансы, о которых надо знать поступающим

Как будут подавать заявки в вузы в 2023 году

С 1 июля в Украине началась регистрация личных электронных кабинетов выпускников старших классов, которые планируют поступить в высшее учебное заведение.

Как говорится в информации, обнародованной на сайте Минобразования, в 2023 году все поступающие на младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) в этом году подают заявления в электронной форме.

Для этого необходимо на сайте подачи заявлений зарегистрировать свой личный кабинет, а для этого заполнить анкету в онлайн-режиме. Хоть создать электронный кабинет можно уже сейчас, сами заявки подать в ВУЗ будет возможность лишь после 19 июля.

Подать заявку в бумажной форме можно лишь в случаях:

если документы подают иностранцы или лица без гражданства;

наличия иностранного документа об образовании;

наличия документа об образовании, который был получен до введения фотополимерных технологий печати;

невозможности зарегистрировать кабинет по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии вуза.

В случае подачи документов в электронном виде поступающим необходимо предоставить:

адрес электронной почты;

пароль для входа в личный кабинет;

серию и номер документа о ранее полученном образовании (основу поступления);

номер, PIN-код и год получения сертификата внешнего независимого оценивания/сертификата НМТ;

серию и номер документа, который подтверждает личность.

В 2023 году поступающие могут подать до 5 заявлений на места государственного заказа в закрытых и открытых конкурсных предложениях на любых специальностях.

Всего же один человек не может подать более 20 заявок.

Окончание регистрации заявок произойдет 31 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве образования Украины дали детальное объяснение по вступлению в ВУЗ в 2023 году.