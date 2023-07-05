Favbet Foundation вместе с фондом Романа Зозули передал ВСУ очередной внедорожник

Всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 130 авто, более 80 дронов

Благотворительный фонд Favbet Foundation вместе с волонтерским фондом Романа Зозули "Народная армия" передал бойцам Днепропетровского отдельного батальона внедорожник Nissan Navara.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль доставлен из Европы сотрудниками фонда, отремонтирован, оборудован специальным устройством ночного видения.

Авто уже работает в зоне боевых действий и помогает украинским защитникам успешно выполнять поставленные задачи.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 130 авто, более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.