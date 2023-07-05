"Тайная война с тайными правилами": в Украине активно работает ЦРУ — Newsweek

Деятельность ЦРУ на территории Украины строго регламентирована

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США активно участвует в конфликте в Украине, однако не участвует в боевых действиях, а занимает роль "основного переговорщика" и "разведчика".

Об этом пишет журнал Newsweek, ссылаясь на представителей американской разведки.

Так, один из представителей американского разведсообщества подчеркнул, что ЦРУ принимает активное участие в конфликте, но при этом не нарушая основного обещания администрации Байдена, которое заключается в том, что американские военные не будут напрямую в нем участвовать.

"В Украине идет тайная война с тайными правилами, что требует от ЦРУ играть огромную роль в качестве основного шпиона, переговорщика, поставщика, разведчика", — сказал высокопоставленный сотрудник в администрации президента США Джо Байдена.

Отмечается, что сотрудники Центрального разведуправления постоянно находятся в Украине, но их численность ограничена, а деятельность строго регламентирована.

"Большая часть нашего времени уходит на выслеживание проникновения России в иностранные правительства и разведывательные службы. Нам удалось выявить российских шпионов в украинском правительстве и вооруженных силах, а также в различных других точках цепочки поставок", — сказал сотрудник военной контрразведки.

Также в их задачи входит работа с вооружением, коммуникация с украинскими спецслужбами и осуществление контроля над тем, чтобы ситуация "не вышла за рамки". Вместе с тем спецслужба пытается выяснить дальнейшие планы действий президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.

ЦРУ курирует большие объемы военной помощи, которую Штаты передают Украине. Информация о ней держится в тайне.

"Многое из того, что Вашингтон делает для помощи Украине, держится в секрете, а многое из того, что обычно входит в сферу компетенции американских военных, выполняется ЦРУ", — говорится в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 июля директор ЦРУ Уильям Бернс тайно приехал в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако глава государства был удивлен, что информация о визите чиновника попала в СМИ, поскольку такие разговоры должны происходить "за кадром".