Самой старшей погибшей - 95 лет, разрушения в 250 квартирах: жуткие последствия удара россии по Львову

Разбор завалов продолжается

Ракетный удар по львову, который россия нанесла в ночь на 6 июля, унес жизни как минимум четырех человек. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщили во Львовской ОВА.

Самой молодой погибшей было всего 21, а самой старшей — 95.

"Женщина пережила II мировую, но, к сожалению, не пережила рашизма", — отметил глава ОВА Максим Козицкий.

Кроме того, ранения получили 34 человека. 13 из них были госпитализированы.

Разрушениям подверглись:

более 30 домов;

более 250 квартир;

10 общежитий;

дом ребенка;

два вуза;

санаторная школа.

Также была повреждена одна из подстанций и теперь без света остаются около 150 абонентов.

"Это самая разрушительная атака по мирному населению на Львовщины с начала полномасштабной войны", — говорится в сообщении.

В связи с трагедией мэр Львова Андрей Садовый объявил в городе двухдневный траур.

При этом, как пишет глава МВД Игорь Клименко, во время ракетной атаки во Львове были закрыты по меньшей мере 10 укрытий.

"Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, серьезных решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны. Полиция Львовщины открыла уголовное производство по ч.1 ст.135 Уголовного кодекса Украины – Оставление в опасности", — пишет Клименко.

В то же время глава Львовской ОВА Козицкий сообщил, что рядом с многоэтажным домом, в который попала ракета, было открыто укрытие и оно находилось в надлежащем состоянии, однако в момент удара в нем находились всего 5 человек.

Напомним, что после ракетной атаки во Львове на связь не выходит целая семья. В числе пострадавших ребёнок.

Также "Телеграф" писал о том, что говорят очевидцы и пострадавшие ракетного удара по Львову.