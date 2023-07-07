Местами дожди и грозы: каким регионам Украины не повезло с погодой на выходные

Максимальная дневная температура достигнет 31 градусов тепла

В течение недели природа иногда "радовала" украинцев дождями и грозами, так что, по словам синоптиков, в выходные в большинстве городов страны тоже следует ожидать мокрой погоды.

Как сообщает Sinoptik, только в одном регионе предполагаются максимальные порывы ветра, до 8 м/с.

Погода во Львове на 8-9 июля

Во Львове 8 июля синоптики обещают пасмурную погоду, а 9 июля – солнечную. Осадков не предполагается. В дневное время воздух прогреется до +25...27 °C, а ночью остынет до +13...15 градусов. В субботу-воскресенье ветер прогнозируется слабый, 3 м/с.

Погода во Львове на 8-9 июля

Погода в Киеве на 8-9 июля

В столице погода — переменная. В субботу с ночи начнется дождь с грозой, который будет идти до обеда. А в воскресенье будет ясно и сухо. Температура воздуха днем будет достигать 25 градусов тепла, а ночью опустится до +17…18 °C. На выходных будет дуть легкий ветер, его скорость будет достигать 3 м/с.

Погода в Киеве на 8-9 июля

Погода в Харькове на 8-9 июля.

Над городом нависли тучи и не зря, потому что харьковчан ждут грозовые осадки. В субботу день обещает быть пасмурным и дожди начнутся днем, возможна гроза. В воскресенье ожидаются ливни, которые в течение всего дня будут менять свою интенсивность. Днем температура поднимется до 24...30 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +20…22 °C. Дует слабый ветер, его максимальная скорость будет составлять 4 м/с.

Погода в Харькове на 8-9 июля.

Погода в Донецке на 8-9 июля

Донетчину также не обошли дожди. Хотя утро субботы еще будет ясным, но во второй половине дня возможны осадки с грозой, которые к вечеру должны закончиться. Первая половина дня воскресенья будет солнечной, а днем вероятность мелкого дождя. Температура воздуха днем поднимется до 29...31°C. Ночью отметки термометров покажут +15 градусов. 10-11 июня будет дуть слабый ветер, 5 м/с.

Погода в Донецке на 8-9 июля

Погода в Днепре на 8-9 июля

Этот регион тоже не рассчитывает на солнечный уик-энд. В субботу хоть утро будет ясным, но днем пойдет мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. Утром в воскресенье пройдет дождь, осадки продолжатся до обеда. В дневное время столбики термометров достигнут отметок +27…30 °C, а ночью опустятся до 21…22 градусов тепла. Ветер к концу недели ожидается умеренным, максимальная скорость которого будет достигать 7 м/с.

Погода в Днепре на 8-9 июля

Погода в Одессе на 8-9 июля

В Одесской области также возможны дожди, но несерьезные. 8-9 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, но в субботу вечером ожидается мелкий дождь. Воздух днем прогреется до 28 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут стабильные +20…21 °C. На выходных будет дуть свежий ветер — 8 м/с.

Погода в Одессе на 8-9 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, скоро ли упадет жара в Украине.