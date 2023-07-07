В Украине появилось новое медиа для IT-коммьюнити — ProIT.org.ua

Руководство медиа убеждено — у IT-сферы есть мощные перспективы

В июне в Киеве начала работу редакция нового медиа, фокусирующегося на экспертном контенте для IT-сообщества. Основателем ProIT стал украинский медиа-менеджер, экс-главред РБК-Украина и совладелец "КиевВлада" Антон Подлуцкий. Целевой аудиторией проекта являются все, кто причастен к технологиям. Медиа-платформа приглашает к сотрудничеству IT-экспертов, желающих делиться своими знаниями и практическим опытом с другими коллегами в Украине. Все, что может быть полезно для развития IT-отрасли – от опыта владельцев крупнейших компаний, готовых рассказать о расширении компании во время войны и поиске новых клиентов, до кодеров, которые нашли крутое решение для реализации задачи.

"Весной этого года я инициировал создание экспертной платформы ProIT. Для меня опыт узкоспециализированных медиа достаточно успешен. 13 лет назад мы создали издание "КиївВлада", где стали тщательно освещать все события региона и прежде всего анализировать работу местных властей. И я уверен, что свою роль в эффективном развитии общины мы играем каждый день", — сообщил он.

Подлуцкий подчеркнул, что год войны подтолкнул его к развитию новых медийных направлений, которые помогали бы развиваться стране во время войны.

"Украинская IT-индустрия стала едва ли не единственной, что в 2022 году сохранила темпы роста, а работающий технологический бизнес поддерживает экономику и Вооруженные силы, создает новые рабочие места во время войны и реализует гуманитарные инициативы. По результатам прошлого года, ИТ обеспечили валютные поступления в украинской экономики в $7,34 млрд – это самый большой показатель за всю историю существования украинской ИТ-отрасли, и достичь его удалось, несмотря на войну.

Несмотря на мировой кризис и некоторый спад рынка в Украине, я все равно убежден: у этой сферы есть мощные перспективы. Наша цель – помочь развитию отрасли, которая стала "цементом" украинской экономики во время войны и, уверен, будет движущей силой нашего развития после победы", – отметил Антон Подлуцкий.

По словам главной редакторки ProIT Олеси Остафиевой, команда открыта к сотрудничеству со всеми украинскими ИТ-компаниями. В настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с крупнейшими игроками отрасли в Украине, ведь именно в них сконцентрированы лучшие специалисты, которые могут делиться экспертизой.

"При формировании концепта медиа мы общались с крупнейшими украинскими компаниями, и все они озвучивали один тезис: на нашем рынке не хватает качественного, украиноязычного профильного издания об IT. Конечно, существует много сильных медийных платформ, но по сути они являются деловыми или новостными СМИ. Мы же видим себя как нишевое технологическое медиа и делаем ставку на экспертный контент, тем более что сейчас многие украинские айтишники отказываются от привычной технологической платформы российского происхождения, ведь мало кому понравится читать "о технологических нюансах применения БПЛА в ходе СВО", когда эти нюансы ежедневно убивают твоих друзей и членов семьи. Конечно, авторами такого узконишевого контента являются не журналисты, а технические профи, мы активно привлекаем их к сотрудничеству. Мы также уделяем большое внимание актуальности наших материалов, тщательно исследуем всемирные англоязычные источники и даже советуемся с ChatGPT".

Для стимула для блогеров-айтовцев ProIT разработали премиальную систему: авторы лучших экспертных статей, которые наберут более 50 тысяч уникальных посетителей из Украины, получают вознаграждение — 50 тысяч гривен. Для авторов текстов, имеющих более 5 тысяч уникальных просмотров, предусмотрено вознаграждение в 5 тысяч гривен.

Справка:

Антон Подлуцкий – украинский медиаменеджер, в журналистике более 25 лет. Соучредитель портала "КиевВлада". В 2009-2015 годах — главный редактор РБК-Украина

Олеся Остафиева — украинская предпринимательница и медиаменеджер. В журналистике 20 лет. Работала в деловых изданиях "Экономические известия", "Kyiv Weekly", "Эксперт-Украина".