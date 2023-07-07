Мужчина в Полтаве оскорбил военных и похвастался видео в сети

Военные "испортили ему настроение"

В Украине произошел очередной скандал с военными. Не успела страна отойти от вопиющего случая в Буковеле, как подобный инцидент произошел уже в Полтаве. Там молодой человек напал с оскорблениями на представителей ВСУ.

Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Он опубликовал скриншот из видео, которое, к слову, до сих пор находится в открытом доступе. На нем можно увидеть, как мужчина вступает в перепалку с военными и всячески пытается их спровоцировать, называя "чайками" и другими словами.

Все потому, что, по его словам, военные "испортили ему настроение" и "поддали психологической нагрузке", попросив предъявить документы. На вопрос представителей Вооруженных сил о том, почему он не служит, последовал довольно странный ответ "не хочу убивать людей за деньги".

К слову, Штефан подметил эту фразу и задался вопросом "то есть для него мо**али не враги".

Словесная перепалка закончилась неприличным жестом в сторону офицеров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Хмельницком священники УПЦ МП избили мужчину в военной форме.

Также мы сообщали, что таксист в Харькове заявил, что "Украины не существует".