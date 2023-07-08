Одна категория мужчин может свободно выехать из Украины: какие нужны документы

Право на выезд потребуется подтвердить соответствующими документами

Во время действия военного положения мужчины возрастом от 18 до 60 лет не могут выезжать за пределы Украины. Однако есть ряд исключений, в том числе покидать страну имеют право мужчины, имеющие вид на жительство в другой стране.

Об этом рассказал помощник адвоката АО "ЮК "АРЕС" Владислав Зайцев в комментарии ZN.ua.

Такие мужчины при условии наличия необходимых документов могут въехать в Украину, а потом свободно выехать из страны.

Если мужчина, с видом на жительство в другой стране впервые выезжает из Украины, на границе ему нужно показать паспортный документ с отметкой об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства.

В случае, если мужчина живет за границей, временно приехал в Украину и снова хочет вернуться в страну проживания, для выезда он должен предоставить паспортный документ со штампом об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и штампом о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины. Его также может заменить справка о пребывании на консульском учете.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли выехать из Украины мужчины, в документах которых стоит отметка "снят с учета".