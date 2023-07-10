Гроза и сильный ветер: где в Украине ожидать смены погоды

Максимальная температура в течение 10-11 июля составит +29 °C

Хотя синоптики прогнозировали, что дожди и грозы будут покидать Украину, однако они еще будут "курсировать" по стране в ближайшие дни.

К осадкам прибавились еще шквалы сильного ветра, сообщает Мeteofor. Следовательно, следует осторожно проходить мимо сухих деревьев и линий электропередач.

Погода во Львове на 10-11 июля

На Галичине синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, местами с дождем. В понедельник ясным будет утром, а уже днем небо заполнят облака. Во вторник утром возможны осадки, которые продержатся до вечера. Днем воздух прогреется до +24…27 °C, а ночью остынет до +12…15 градусов. В понедельник-вторник ветер прогнозируется сильным, 10 м/с.

Погода во Львове на 10-11 июля

Погода в Киеве на 10-11 июля

Природа принесет киевлянам разную погоду. 10-11 июля утро будет солнечным, а днем небо заполнят облака. Во вторник днем ожидается дождь. Температура воздуха днем составит 23 градуса тепла, а ночью опустится до +14…16 °C. В понедельник дует сильный ветер, 11 м/с, в среду он будет умеренным, до 7 м/с.

Погода в Киеве на 10-11 июля

Погода в Харькове на 10-11 июля

Слобожанщину 10 июля ожидает облачная погода. Хотя в ночь на 11 июля синоптики обещают несерьезные осадки, которые должны завершиться до утра, но в течение дня местных жителей порадует солнце. Днем температура поднимется до 24...25 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +15…16 °C. В понедельник дует сильный ветер — 10 м/с, а во вторник уменьшится до свежих 8 м/с.

Погода в Харькове на 10-11 июля

Погода в Донецке на 10-11 июля

В этом областном центре из других городов прогнозируется максимальное количество осадков, возможна гроза. Ночью в понедельник начался сильный дождь, который должен завершиться до обеда. Во вторник над городом нависнут грозовые тучи и утром будут срываться осадки с грозой. Они продержатся до вечера. Температура воздуха днем поднимется до 22...25 °C. Ночью отметки термометров покажут +15…17 градусов. 10 июля дует сильный ветер, 13 м/с. На следующий день будет слабеть до свежих 9 м/с.

Погода в Донецке на 10-11 июля

Погода в Днепре на 10-11 июля

Днепропетровщина — единственный регион, который должен обойти дождь. В течение двух дней солнце и облака будут постоянно сменять друг друга. В дневное время столбики термометров достигнут отметок +24…25 °C, а ночью опустятся до 16…17 градусов тепла. Ветер 10-11 июля предполагается крепким, максимальная скорость которого будет достигать 13 м/с.

Погода в Днепре на 10-11 июля

Погода в Одессе на 10-11 июля

На юге Украины синоптики прогнозируют переменную облачную погоду в начале недели. Однако в вечер вторника возможен небольшой дождь. Воздух днем прогреется до 26...29 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +18...19 °C. В понедельник дует сильный ветер 10 м/с, а во вторник уменьшится до умеренных 6 м/с.

Погода в Одессе на 10-11 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о редком природном явлении, которое наблюдали на Киевщине и Днепропетровщине.