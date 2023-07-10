"Советские аналоги и рядом не стоят": в Минобороны рассказали о достоинствах БМП Bradley (видео)

Техника из США уже подтвердила заявленные характеристики в бою

На фоне нового пакета военной помощи от США, в который, в частности, войдут американские БМП Bradley, в Минобороны Украины объяснили, чем хороши эти боевые машины.

Об этом рассказала замминистра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что основной задачей БМП на поле боя – является огневая поддержка и транспортировка пехоты. А с ними M2 Bradly справляется "на отлично", ведь, что касается поддержки, то эта машина вооружена 25-мм автоматической пушкой Бушмастер с боекомплектом в 900 патронов, пусковой установкой TOW и 7,62-мм пулеметом.

"Бронебойный снаряд пушки способен пробивать до 66 мм брони, чего достаточно для уничтожения БМП-1/2 с дистанции до 2 километров", — подчеркнула Маляр.

А по поводу транспортировки пехоты, то тут американская броня может похвастаться незаурядной живучестью. В пример в Минобороны привели несколько случаев:

когда экипаж и десант Брэдли остались целы после прямого попадания ракеты "Града" по машине;

когда Брэдли взорвался на противотанковой мине и получил прямое попадание противотанкового кумулятивного боеприпаса в башню. Экипаж и десант не пострадали.

"Как отмечают украинские защитники, советские БМП по степени защиты даже близко не стоят с американским аналогом", — говорит она.

О том, что еще умеет БМП Bradley вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.