Дожди и понижение температуры: какие города Украины смогут "остыть" в ближайшие дни

Только два региона ожидают сухую погоду во вторник и среду

Вероятно, на этой неделе дожди и грозы не собираются покидать Украину, поэтому, по словам синоптиков, кроме мокрой погоды, нам следует ожидать небольшого снижения дневной температуры.

Как сообщает Sinoptik, максимальная дневная температура может достигать 28 градусов тепла.

Погода во Львове на 11-12 июля

На западе Украины ожидается облачная погода, местами с дождем и грозой. 11 июля утренние осадки днем сменятся в дождь с грозой, который должен закончиться до прихода вечера. На следующий день сохранится лишь пасмурная погода. Температура воздуха днем будет достигать 21…28 градусов тепла, а ночью опустится до +13…15 °C. Во вторник-среду будет дуть легкий ветер, 2 м/с.

Погода во Львове на 11-12 июля

Погода в Киеве на 11-12 июля

В столице синоптики обещают облачную погоду. В 11-12 июля ясным будет только утро, а днем на небо набегут тучи. Днем воздух прогреется до +22…25 °C, а ночью остынет до +14…15 градусов. В понедельник-вторник ветер прогнозируется лёгким, 2 м/с.

Погода в Киеве на 11-12 июля

Погода в Харькове на 11-12 июля

А вот на Слобожанщине уже прошли дожди, в дальнейшем ожидается облачная погода. В течение двух дней небо будет покрыто облаками с утра и до вечера. Днем температура поднимется до 21...22 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +13…15 °C. 11-12 июля будет дуть слабый ветер — 5 м/с.

Погода в Харькове на 11-12 июля

Погода в Донецке на 11-12 июля

В Донецке следует ожидать максимальной концентрации осадков. Во вторник, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо над городом будет покрыто облаками. Днем, вероятно, начнется дождь, который будет сопровождаться грозой и продержится до позднего вечера. На следующий день сохранится лишь пасмурная погода. Воздух днем прогреется до 22…23 градуса тепла, а ночью столбики термометров покажут +13 °C. Во вторник дует легкий ветер — 3 м/с.

Погода в Донецке на 11-12 июля

Погода в Днепре на 11-12 июля

Над этим городом тоже нависли тучи, местами возможны дожди. 11 июля днем начнется морось, которая усилится к вечеру. Среда в Днепре будет облачной, но без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 23 °C. Ночью отметки термометров покажут +16 градусов. 11 июля будет дуть слабый ветер, 4 м/с. На следующий день он увеличится до 5 м/с.

Погода в Днепре на 11-12 июля

Погода в Одессе на 11-12 июля

В Одесской области синоптики дождей не прогнозируют. 11-12 июля небо в Одессе затянется облаками, которые не исчезнуть до конца дня. В дневное время столбики термометров достигнут отметок +27…28 °C, а ночью опустятся до 17…19 градусов тепла. Ветер 11-12 июля предполагается слабым, максимальная скорость которого составит 5 м/с.

Погода в Одессе на 11-12 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце июля украинцы ожидают более свежую погоду.