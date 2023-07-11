Достанет не только пуля: в ГУР сделали еще один намек россиянам

Разведка дала обещание военным преступникам

На фоне информации об уничтожении очередного высокопоставленного российского военного в украинской разведке интригуют новым видео, в котором предупреждают преступников о справедливом наказании.

Видеоролик появился на официальной странице ГУР МО Украины.

Разведчики показали, свою тренировку с холодным оружием и написали "Нет ножа — нет жизни", намекая на возмездие для оккупантов.

"Украинские воины-разведчики гарантируют, что каждый московский военный преступник, где бы он ни скрывался, получит то, чего заслуживает", — говорится в описании к посту.

Тут стоит отметить, что когда 10 июля в ГУР опубликовали видео с названием "Настало время возмездия", в россии произошла ликвидация замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Нападавший подкараулил военного на пробежке, а затем скрылся в неизвестном направлении. Уничтоженный оккупант, к слову, мог быть причастен к запускам "Калибров" по территории Украины.

Официально эту информацию никак не связывают с новыми заявлениями от ГУР, но украинские блогеры, например, уже заметили, что разведка Украины, комментируя гибель россиянина, рассказала более подробно о смерти Ржицкого, чем даже росСМИ.