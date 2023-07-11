"Несовременный и нуждается в совершенствовании": в Госслужбе качества образования назвали недостатки важного предмета

Местные власти получили рекомендации по организации уроков "Защита Украины"

Важный в условиях противостояния российским оккупантам предмет "Защита Украины", который преподают учащимся 10-11 классов, несовременен и нуждается в совершенствовании.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак.

Следует отметить, что в соцсетях родители старшеклассников сетуют на качество преподавания предмета "Защита Украины" в украинских школах. Основная претензия сводится к тому, что урок напоминает плохие советские практики, когда парни учились надевать старые противогазы, а девушки оказывали первую помощь только бинтами и ватой.

По словам главы Госслужбы качества образования, претензии родителей справедливы.

"Я разделяю мнение родителей, когда им не нравится содержание этого урока в большинстве случаев. Он несовременен, нуждается в совершенствовании, материально-техническом обеспечении", — подчеркнул Руслан Гурак.

Чиновник сообщил, что Госслужба уже направила местным властям, которые по закону являются учредителями заведений общего среднего образования, свои рекомендации по модернизации содержания урока.

"Служба завершила мониторинговое исследование по уроку "Защита Украины", во время которого избирательно изучали школы, где проводят такие уроки. По результатам мониторинга сделаны выводы и составлены рекомендации, направленные в областные советы, учредителям школ, чтобы они уделили максимальное внимание организации проведения такого урока», — резюмировал Гурак.

* Полное интервью с главой Госслужбы качества образования, читайте на сайте "Телеграф" в среду утром.