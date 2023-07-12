Небо покрылось облаками: будет ли дождь в Украине в ближайшие дни

Минимальная дневная температура может упасть до 20 градусов тепла

Синоптики прогнозировали, что в большинстве городов Украины иногда будут идти дожди и грозы. Однако в середине недели непогода будет понемногу покидать страну и оставлять после себя лишь облачность.

Как сообщает Sinoptik, жителям трех регионов следует готовиться к осадкам.

Погода во Львове на 12-13 июля

Во Львовской области в ближайшие дни ожидается переменная облачная погода, местами с дождями. В среду с самого утра небо будет покрыто облаками, которые продержатся до конца дня. А в четверг синоптики прогнозируют в дневные часы сильный дождь с грозой. Осадки будут держаться до позднего вечера. Температура воздуха днем будет достигать +23...27 градусов, а ночью опустится до +11...17 ° C. 12 июля будет дуть легкий ветер, 3 м/с, а 6 июля уменьшится до тихих 1 м/с.

Погода во Львове на 12-13 июля

Погода в Киеве на 12-13 июля

В течение двух дней на Севере Украины предполагается лишь переменная облачная погода. Без осадков. Днем воздух прогреется до 23...29 градусов тепла, а ночью остынет до +14...17 ° C. В среду-четверг прогнозируется легкий ветер — 1 м/с.

Погода в Киеве на 12-13 июля

Погода в Харькове на 12-13 июля

Слобожанщину также обошел дождь. В ближайшие дни в регионе установится облачная погода с прояснениями. Днем температура в городе поднимется до 20...25 градусов тепла. В ночное время отметки термометров будут танцевать в пределах +13…15 ° C. В среду дует слабый ветер, 5 м/с. В четверг увеличится до умеренного ветра — 6 м/с.

Погода в Харькове на 12-13 июля

Погода в Донецке на 12-13 июля

В этом регионе еще немного дождет, в частности, в среду днем. Осадки должны закончиться еще до наступления вечера. На следующий день сохранится лишь пасмурная погода. Температура воздуха днем поднимется до +23…25 ° C. Ночью отметки термометров покажут 13…14 градусов тепла. Ветер 12-13 июля ожидается лёгкий, 3 м/с.

Погода в Донецке на 12-13 июля

Погода в Днепре на 12-13 июля

В среду и четверг на Днепропетровщине солнце и облака будут постоянно сменять друг друга. Без дождя. Днем столбики термометров достигнут отметок +24…28 ° C, а ночью будут снижаться до 15…16 градусов тепла. Умеренный ветер будет дуть в 12-13 июля, максимальная скорость которого достигает 6 м/с.

Погода в Днепре на 12-13 июля

Погода в Одессе на 12-13 июля

Одесщина уже "пережила" дождь с грозой, так что жители региона также готовятся преимущественно к переменной облачной погоде. В среду и четверг в дневное время солнце изрядно порадует одесситов. Воздух днем прогреется до +27...29 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +17...21 ° C. Ожидается свежий ветер, его скорость будет достигать 8 м/с.

Погода в Одессе на 12-13 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце июля украинцы ожидают более свежую погоду.