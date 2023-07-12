Оккупанты скоро могут покинуть Бахмут: в ВСУ нашли способ выбить врага

Силы обороны проводят героическую работу в условиях паритета по личному составу и технике с врагом

Украинская армия продолжает владеть инициативой на Бахмутском направлении, продвигаясь вперед в "достаточно умеренном темпе".

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

По словам военного, в свою очередь противник отчаянно сопротивляется и пытается остановить продвижение.

"Силы обороны проводят героическую работу в условиях паритета по личному составу и технике с врагом. Иногда по количеству снарядов мы проигрываем. Поэтому только наша обученность, мотивированность и сообразительность помогают постоянно двигаться вперед в достаточно умеренном темпе, но с большим сохранением личного состава, что является наиболее ценным для нас", – сказал он Череватый.

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Военный не исключает, что оккупанты могут покинуть Бахмут в ближайшее время из-за постоянных артиллерийских ударов со стороны ВСУ.

"Такой сценарий вполне вероятен. Сейчас делается очень много боевой работы, чтобы он стал еще более вероятным", — сказал он.

В завершении Череватый отметил, что в то же время враг пытается перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении, где постоянно атакует наши подразделения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что российские войска оказались в ловушке в Бахмуте.