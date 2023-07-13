Дожди курсируют по Украине: каким регионам не повезло с солнечной погодой

В одном из регионов следует ожидать ночных дождей, не исключены грозы

По словам синоптиков, дожди не собираются покидать Украину, так что в ближайшие дни в большинстве городов страны зафиксируется преимущественно мокрая и пасмурная погода.

Как сообщает Sinoptik, в некоторых регионах предполагаются достаточно свежие шквалы ветра.

Погода во Львове на 13-14 июля

На Львовщине синоптики прогнозируют в течение двух дней грозовые дожди, однако иногда солнце будет выглядывать из-за облаков и радовать жителей региона. Днем воздух прогреется до +23…25 градусов, а ночью остынет до +15…16 °C. В течение двух дней будет дуть легкий ветер — 3 м/с.

Погода во Львове на 13-14 июля

Погода в Киеве на 13-14 июля

Жители столицы в четверг ожидают облачную погоду, а пятницу — дожди с грозами. Температура воздуха днем будет достигать +23…29 градусов, а ночью опустится до +17 °C. Легкий ветер ожидается 13 июля, его максимальная скорость составит 2 м/с, а 14 июля увеличится до 3 м/с.

Погода в Киеве на 13-14 июля

Погода в Харькове на 13-14 июля

Слобожанщина также готовится к осадкам в конце недели. После ясного утра стоит ожидать облачность, потому что на вечер прогнозируют дожди с грозами. Днем температура поднимется до +26…27 градусов. В ночные часы отметки термометров опустятся до +14…19 °C. 13-14 июля прогнозируется умеренный ветер, 7 м/с.

Погода в Харькове на 13-14 июля

Погода в Донецке на 13-14 июля

В конце рабочей недели осадки не будут беспокоить этот регион. Ясная погода в течение двух дней будет радовать дончан, иногда возможна небольшая облачность. Температура воздуха днем поднимется до +26…31°C. Ночью отметки термометров покажут +11…18 градусов. Ветер в четверг-пятницу будет дуть слабый, 5 м/с.

Погода в Донецке на 13-14 июля

Погода в Днепре на 13-14 июля

Днепряне ожидают облачную погоду, местами с дождем. При этом в четверг небо будет преимущественно ясным, а вот уже в пятницу задождит. Днем столбики термометров достигнут отметки +28…29 °C, а ночью будут падать до 13…20 градусов тепла. Ветер в конце недели предполагается свежим, его максимальная скорость будет достигать 8 м/с.

Погода в Днепре на 13-14 июля

Погода в Одессе на 13-14 июля

Югу Украины обещают преимущественно солнечную погоду, однако местами облака будут набегать на небо, возможен дождь. В четверг осадки ожидаются утром, однако к обеду должны завершиться. Воздух днем прогреется до 28...30 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +21...22 °C. В течение двух дней ожидается умеренный ветер 7 м/с.

Погода в Одессе на 13-14 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о редком природном явлении, которое наблюдали на Киевщине и Днепропетровщине.