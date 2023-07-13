Массированная атака на Киев: в ГСЧС уточнили информацию о погибших

Общее количество раненых — 4 человека

В результате массированной атаки на Киев, которая происходила в ночь на 13 июля, никто не погиб. Уточняющую информацию сообщили в ГСЧС.

Об этом пишет РБК-Украина.

Так, по данным спасателей, общее количество раненых — 4 человека. Что касается информации о погибшем мужчине, которая появлялась ранее, то его смерть не связана с российской атакой. Он стал жертвой бытового пожара, возникшего одновременно с обстрелом.

"Действительно, мужчина умер в результате пожара, который не связан с вражеской атакой", — уточнили в ГСЧС.

Напомним, что в ночь на 13 июля россия совершила массированную воздушную атаку на Киев : "Шахеды" летели на столицу с разных направлений. Силы ПВО сбили более десяти вражеских целей, но к сожалению, их падающие осколки нанесли немало вреда городу. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Дарницком районе, где обломки "Шахеда" повредили фасад 26-этажного жилого дома, и показал все последствия.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июля оккупанты ударили ракетами по Львову.