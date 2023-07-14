Отдых на природе может быть испорчен: какой погоды ждать выходных

Лишь одному региону страны в выходные стоит готовиться к осадкам

Если в течение этой недели города Украины терроризировали дожди с грозами, то на выходных природа сжалится над жителями регионов и позволит насладиться солнечными днями.

Как сообщает Мeteofor, единственное, что может беспокоить украинцев – это порывы достаточно крепкого ветра. Следовательно, следует осторожно проходить мимо сухих деревьев и линий электропередач.

Погода во Львове на 15-16 июля

На Галичине синоптики прогнозируют в субботу пасмурную погоду, а в воскресенье — солнечную. Осадков не ожидается. Днем столбики термометров достигнут до +25…28 °C, а ночью воздух охладится до +14…17 градусов. 15-16 июля ветер прогнозируется умеренным — 6-7 м/с.

Погода во Львове на 15-16 июля

Погода в Киеве на 15-16 июля

Киевляне также смогут наслаждаться безоблачной и солнечной погодой в выходные. В дневные часы температура в столице поднимется до 22…24 градусов тепла. Ночью термометры опустятся до +16 °C. В субботу прогнозируется свежий ветер, его скорость будет достигать 8 м/с, а на следующий день снизится до слабых 4 м/с.

Погода в Киеве на 15-16 июля

Погода в Харькове на 15-16 июля

Это единственный город, где жителям следует готовиться к дождю. Осадки должны начаться в ночь на субботу, но уже к утру закончатся. В воскресенье ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем будет достигать 24…25 градусов тепла, а ночью опустится до +16…18 °C. 15 июля прогнозируется сильный ветер, его скорость будет достигать 12 м/с. 16 июля он ослабнет до свежих 9 м/с.

Погода в Харькове на 15-16 июля

Погода в Донецке на 15-16 июля

В течение выходных дончане будут также будут наслаждаться ясной погодой. Температура воздуха днем поднимется до 25...26 °C. Ночью отметки термометров покажут +16…18 градусов. В субботу предполагается сильный ветер, его максимальная скорость будет достигать 14 м/с. В воскресенье ветер будет ослабевать до сильных 12 м/с.

Погода в Донецке на 15-16 июля.

Погода в Днепре на 15-16 июля

Днепр в выходные будет купаться в солнечных лучах. Днем столбики термометров достигнут отметок +27 °C, а ночью – снизятся до 17…19 градусов тепла. Ветер в субботу ожидается крепкий, максимальная скорость будет достигать 13 м/с. В воскресенье ветер уменьшится до сильных 10 м/с.

Погода в Днепре на 15-16 июля

Погода в Одессе на 15-16 июля

На юге Украины погода – стабильно солнечная. Лишь в воскресенье днем небо заполнят облака, но к вечеру ветер разгонит их. Воздух в дневные часы прогреется до 28…29 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +19…20 °C. 15-16 июля будет дуть умеренный ветер — 6 м/с.

Погода в Одессе на 15-16 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце июля украинцы ожидают более свежую погоду.