"Это как в боксе": Тарнавский объяснил, что сейчас происходит с контрнаступлением ВСУ

россияне достаточно мощно подготовились к атаке Украины

В Украине признали, что контрнаступательные действия ВСУ хоть и проходят успешно, но "не так, как хотелось бы".

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью CNN.

Он объяснил, что изначально предполагалось, что наступательная операция наших войск будет "молниеносным движением, уничтожением противника, овладением некоторыми рубежами, некоторыми объектами, объектами нападения и в результате достижением какой-либо цели".

Но, отмечает генерал, россияне достаточно мощно подготовились к этому событию.

"Они произвели очень плотное комплексное минирование с использованием минных заграждений, фугасных боеголовок и прямой постановкой мощных фугасов, которые сейчас находятся в районах прохода техники и личного состава", — объяснил Тарнавский.

При этом военный считает, что контрнаступление все же проходит успешно, просто не так, как хотелось бы некоторым.

"Киеву пришлось начать вести бой с умом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, экономя на использовании артиллерии", — пишут журналисты, добавляя цитату Тарнавского, которая описывает то, что сейчас происходит на поле боя "Это как в боксе, мы держим противника на расстоянии вытянутой руки. Мы не позволяем им приблизиться. Почему? Потому что ближний бой — это совсем другое. Так что на дальних дистанциях мы эффективно побеждаем (их)".

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов рассказал, сколько времени есть у Украины для контрнаступления.