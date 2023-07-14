Впервые официально: Болгария объявила о мощном пакете военной помощи для ВСУ, что туда войдет

Вся техника ранее никогда не использовалась

Болгария, которая до этого момента только тайно помогала ВСУ, впервые публично заявила о новом пакете военной поддержки.

Об этом сообщает издание EurActiv, ссылаясь на заявление правительства страны.

Как стало известно, в разовый пакет помощи войдет около 100 единиц бронетехники (в основном БТРы).

"Это бронированная военная техника, купленная во время Процесса Возрождения (политика, которую практиковало социалистическое болгарское правительство в 1980-х годах – Ред.) и никогда не использовавшаяся. Ее хранение и техническое обслуживание приводит к тратам. Украинцы позаботятся о том, чтобы эта техника им пригодилась", – сказал депутат Ивайло Мирчев из правящей коалиции.

После передачи этих боевых машин в Болгарии надеются их заменить на аналоги из США. Отмечается, что ранее болгарская армия объявила о заказе современной западной бронетехники для пехоты почти на 1 миллиард долларов, но процедура еще не завершена.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время саммита НАТО целый ряд стран объявил о передаче своей техники для Сил обороны Украины.