Впервые официально: Болгария объявила о мощном пакете военной помощи для ВСУ, что туда войдет
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Вся техника ранее никогда не использовалась
Болгария, которая до этого момента только тайно помогала ВСУ, впервые публично заявила о новом пакете военной поддержки.
Об этом сообщает издание EurActiv, ссылаясь на заявление правительства страны.
Как стало известно, в разовый пакет помощи войдет около 100 единиц бронетехники (в основном БТРы).
"Это бронированная военная техника, купленная во время Процесса Возрождения (политика, которую практиковало социалистическое болгарское правительство в 1980-х годах – Ред.) и никогда не использовавшаяся. Ее хранение и техническое обслуживание приводит к тратам. Украинцы позаботятся о том, чтобы эта техника им пригодилась", – сказал депутат Ивайло Мирчев из правящей коалиции.
После передачи этих боевых машин в Болгарии надеются их заменить на аналоги из США. Отмечается, что ранее болгарская армия объявила о заказе современной западной бронетехники для пехоты почти на 1 миллиард долларов, но процедура еще не завершена.
Напомним, ранее мы писали о том, что во время саммита НАТО целый ряд стран объявил о передаче своей техники для Сил обороны Украины.