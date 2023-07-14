Зеленский провел заседание Ставки: рассказал, есть ли угроза из Беларуси

На Ставке затронули ряд важных тем

Во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 14 июля президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады руководства украинской армии и не только. В частности, была затронута тема возможных угроз со стороны белорусской границы.

Об этом глава государства сообщил у себя в соцсетях.

"С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует. Доклад начальника ГУР МО Буданова", — написал он.

О ситуации на фронте, продвижении наших военных и оборонительных действиях Зеленскому доложили главком ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Также Зеленский добавил, что в ходе заседания обсуждались вопросы новых оборонных пакетов помощи для Украины.

"Новые оборонные пакеты. Доклад министра Резникова. Улучшение логистики поставок – вице-премьер Кубраков… Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА", – написал президент.

В ходе заседания также обсуждалось наращивание объемов ремонта техники и защита атомных станций.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на одном из недавних заседаний Ставки Зеленский поручил усилить оборону границы с Беларусью.