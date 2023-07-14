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Favbet приобрел 53 пикапа для "Армии дронов" за более чем 57 млн грн

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Favbet приобрел 53 пикапа для "Армии дронов" за более чем 57 млн грн Новость обновлена 14 июля 2023, 18:51

Очень часто необходимо перевозить габаритные ударные коптеры и оборудование к ним, которые не поместились бы в другие машины

Компания Favbet выделила 57,45 млн грн на закупку автомобилей для ударных рот БПЛА в рамках проекта "Армия дронов", говорится в сообщении фандрейзинговой платформы UNITED24.

Проект по созданию рот ударных БПЛА реализуют при участии Генерального штаба, Госспецсвязи, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации и фандрейзинговой платформы UNITED24.

"Пикапы позволяют нам быть мобильными, чтобы ударные роты могли своевременно и эффективно реагировать на активные боевые действия противника. Это залог сохранения жизни бойца, которого своевременно могут эвакуировать и оказать медицинскую помощь. Кроме того, пикап – это вместимость. Очень часто необходимо перевозить габаритные ударные коптеры и оборудование к ним, которые не поместились бы в другие машины. Конечно, лучше, когда автомобили новые, это усиливает уверенность личного состава. Позволяет не ремонтировать автомобили часто, а сконцентрироваться на выполнении боевых задач", – отметил командир роты ударных беспилотных комплексов 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев под позывным "Студент".

В течение двух месяцев были созданы и укомплектованы 11 рот в составе бригад ВСУ.

"Все мы ежедневно видим, какую роль на фронте играют дроны. Это не только глаза нашей армии, но и эффективный инструмент уничтожения вражеской техники и живой силы. Дроны спасают жизни нашим защитникам, а это безусловный приоритет. Мы ценим то, что делает Министерство цифровой трансформации, и для нас честь участвовать в комплектации "Армии дронов"", – отметил основатель украинской компании Favbet Андрей Матюха.

Эффективность ударных рот БПЛА трудно переоценить. В частности, только первая рота ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОМБр им. Ивана Сирка за два месяца уничтожила: 3 единицы систем ПВО, 7 единиц артиллерии, 4 единицы бронированной техники, 8 единиц автотехники, 3 склада с боекомплектами, 5 средств радиоэлектронной борьбы.

Полное оснащение ударных рот БПЛА состоит из беспилотников для осуществления разведывательных и ударных миссий, Starlink для бесперебойной связи на поле боя и пикапов. За 2 месяца ударные роты БПЛА укомплектовали 216 дронами, 15 Starlink и 64 пикапами.

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