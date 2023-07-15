Закон №5655 позволит застройщикам с мировым именем работать в Украине, – СМИ

Как только в Украине появятся крупные международные застройщики – это будет означать, что у нас все прозрачно

Принятый Верховной Радой закон №5655 среди прочего позволяет спокойно работать в Украине застройщикам с мировым именем, тогда как сейчас они такой возможности не имеют в первую очередь из-за позиции местных властей. Об этом говорится в материале Дело-юа.

"Более 30 лет от провозглашения независимости Украины крупные города типа Киева и Львова держали строительный рынок для своих застройщиков, категорически не впуская на него международных игроков. Закрытость процессов выдачи разрешений, контроля над строительством и вообще коррумпированность в градостроительной сфере позволяли городским властям легко делать это. Конечно, такие условия банально отпугивают международных девелоперов, а тут еще и оказывается, что за все нужно нести взятки, к чему представители цивилизованных стран просто не привыкли", – пишут СМИ.

Они отмечают, что разрубить этот Гордиев узел взялась нынешняя центральная власть, которая еще весной 2020 дала старт масштабной реформе в сфере градостроительства.

"Вместо ликвидированной ГАСИ был создан орган с совершенно другими принципами работы, основанными на прозрачности благодаря внедрению диджитальных решений – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства. И на ее уровне коррупцию удалось убрать, в чем также помогло введение три года назад Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Следующим шагом в реформировании строительной сферы как раз и стал закон №5655, принятый Радой. Который, помимо прочих преимуществ, позволяет застройщикам с мировым именем работать в Украине без помех и коррупционных рисков", – говорится в статье.

Там также приведен фрагмент недавнего разговора вице-премьер-министра Александра Кубракова с Максимом Бахматовым на "Радио НВ", которые в частности доказывают, что мэры крупных городов – те, кто больше всего не заинтересован в реализации градостроительной реформы именно из-за того, что их устраивает текущая ситуация.

"Когда застройщики годами – одни и те же, и рынки фактически законсервированы и никого чужого туда не пускают. В то же время, как только в Украине появятся крупные международные застройщики – это будет означать, что у нас все прозрачно, потому что они не привыкли давать взятки", – цитируют собеседников в материале.

Александр Кубраков вместе с коллегой – вице-премьером Михаилом Федоровым – приводят и другие аргументы в пользу закона №5655.

"Да не всем нравятся реформы. Как уже упоминалось, мэры крупных городов не хотят перемен, желая сохранить текущую "экосистему". Они хотят, чтобы по-прежнему местные чиновники могли закрывать глаза на незаконные застройки, имея с того собственные выгоды. Для этого вбрасываются огромные деньги на дискредитацию реформы, которую внедряет закон №5655, в СМИ и соцсетях. Более того, противникам изменений удалось даже пролоббировать критику этого закона на уровне Европарламента. Правда, скрыть манипуляцию не удалось", – отмечают СМИ.

В статье приводятся данные журналистского расследования, доказывающего, что правку с критикой закона №5655 внесли в резолюцию Европарламента о НАТО и Украине благодаря манипуляциям, и на самом деле евродепутаты даже не знали, за что именно они голосуют. А лоббистом смены текста резолюции выступил никто другой, как мэр Киева Виталий Кличко.

"Позже произошло еще одно знаковое событие – открытая встреча, которую команда Минвосстановления провела с депутатами Европарламента и представителями Еврокомиссии. На ней затронули в частности актуальные вопросы восстановления и реформы градостроительства, и европейские представители получили наконец полную информацию о принятом законе и градостроительной реформе, направленной на обеспечение прозрачности и преодоления коррупции в этой сфере. После этого европейские парламентарии и еврокомиссары единогласно одобрили закон №5655, что стало переломным этапом для масштабной поддержки законопроекта в Европейском Союзе", – резюмируется в материале.