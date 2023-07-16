Григорий Козловский поздравил ФК "Рух" с 20-летием: "У этой истории будет хорошее продолжение"

Президент "Руха" обратился ко всем, причастным к существованию клуба

Григорий Козловский, президент ФК "Рух", поздравил свой футбольный клуб с 20-летием.

По словам бизнесмена и мецената, для футбольного клуба 20 лет – не такой большой срок.

"Нам действительно есть что вспомнить и есть чем похвастаться. Путь, который мы прошли вместе, труден и тернист, но вместе с тем уникален. Рекорды на любительском уровне, выход в УПЛ, дебют наших юниоров в еврокубках, победа в чемпионате Украины… Все это наша история, наш сон, воплотившийся в реальность", — сказал он.

Также Григорий Козоловский поблагодарил всех, кто помог в становлении клуба.

"А именно, отца Мирона Маркевича, который посадил это футбольное зерно в хорошую почву, Мирона Богдановича, поливавшего это зерно, тогдашнему председателю Львовской ассоциации футбола Ярослава Грися, который нашел нужные слова к двум непростым Водолеям, рожденным в один день, и объединил общую цель. Отдельное спасибо игрокам, которые защищали цвета нашего клуба и одерживали победы на всех уровнях, и в частности болельщикам, которые все это время были с нами, за их веру, за то, что разделяли с нами незабываемые мгновения и поддерживали в трудные времена", — добавил он.

Меценат уверен, что у "Руха" большое будущее. Академию клуба Григорий Козловский назвал настоящей гордостью клуба

"20 лет – это только начало. И я уверен, что у этой истории будет хорошее продолжение. Такую уверенность мне дают воспитанники нашего клуба, которых я каждый день вижу в нашей Академии. Глядя на наших талантливых деток, безгранично радуюсь, что дело, которое в 2003 году было мечтой одного человека, теперь переросло в мечту тысяч детей. Благодарю Бога, что позволяет мне подарить этим ребятам возможность реализовать их футбольные мечты. Верю в нашу молодежь и знаю, что они способны на большие достижения. Верю, что в будущем они будут прославлять не только наш клуб, но всю нашу прекрасную страну", — сказал Козловский.