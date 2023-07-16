Ситуация обострилась: в Минобороны рассказали о тревожных новостях с восточного фронта

Противник перешел в наступление на некоторых направлениях

Ситуация на восточном участке фронта заметно обострилась, а оккупанты на некоторых направлениях перешли в наступление.

Как сообщила в своем telegram-канале заместительница главы Минобороны Анна Маляр, вот уже два дня подряд противник совершает наступление на направлении Купянска (Харьковская область).

"Мы в обороне. Идут упорные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки", — отметила она.

Также Маляр отметила, что противник продолжает наступление и на Авдеевском и Марьинском направлениях, однако там у противника нет существенных успехов. Поэтому хоть там и продолжаются тяжелые бои, но каких-то продвижений ни одна из сторон не совершала.

В то же время чуть более оптимистично ситуация выглядит под Бахмутом, где ВСУ продолжают постепенно продвигаться на южном фланге. Впрочем, на северном фланге украинские военные пытаются сдержать продвижение противника.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что твердо намерен освободить Крым от оккупантов, даже в случае, если союзники будут с этим несогласны. Украинский генерал пообещал сделать это, как только выдастся возможность.