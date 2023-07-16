ВСУ теснят оккупантов на Донетчине и зашли в село Старомайорское: подробности (карта)

Украинские защитники смогли продвинуться на юго-востоке

Пока на восточном направлении ситуация накаляется, а оккупанты переходят в наступление, на юге ВСУ успешно смогли отбить российские попытки повторно занять утраченные позиции.

Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба ВСУ. При этом в отчете было сообщено, что одна из таковых попыток была направлена на то, чтобы выбить ВСУ из северной части Старомайорского.

Тем самым в ВСУ признали, что украинские войска смогли частично закрепиться в указанном населенном пункте, который находится у админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что продвижение украинских войск продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где бойцы закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Старомайорське

Как сообщалось ранее, в Украине ранее рассказали, что Марьинка стала одни из самых горячих направлений на фронте. При этом оккупанты увеличивают свою активность в восточных областях Украины, в частности активно предпринимают попытки штурмовать на Купянском направлении.

Стоит отметить, что в ВСУ при этом не исключают, что россияне вскоре могут покинуть Бахмут из-за успехов украинских защитников на этом направлении.