Солнечно, но немного ветрено: где в Украине в начале недели будет прохладно

Хотя днем будет достаточно ветрено, но температура воздуха будет достигать +32 градусов

Хотя синоптики прогнозировали ветреную погоду, но с началом новой недели природа сменила свое настроение на "солнечное".

Как сообщает Meteofor, некоторые города готовятся к дождям, местами с грозами.

Погода во Львове на 17-18 июля

Во Львовской области синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду, однако в начале недели пройдут дожди. Обильные осадки в понедельник следует ожидать днем, а грозовые — во вторник ночью. Температура воздуха днем будет достигать +25...32 градуса, а ночью будет опускаться до отметок +19...18°. В понедельник прогнозируется свежий ветер, его скорость будет достигать 9 м/с, а на следующий день снизится до умеренных 6 м/с.

Погода во Львове на 17-18 июля

Погода в Киеве на 17-18 июля

В столице Украины солнечная погода постепенно сменится облачной и дождливой. Осадков во вторник следует ожидать только утром. Днем воздух прогреется до +27...31 градусов. Ночью остынет до +19…22°. 17-18 июля ветер прогнозируется умеренным — 6-7 м/с.

Погода в Киеве на 17-18 июля

Погода в Харькове на 17-18 июля

На Слобожанщине в начале недели также задождит. В понедельник харьковчане будут наслаждаться ясной погодой, но во вторник днем, по всей вероятности, начнутся грозовые осадки. Температура воздуха днем поднимется до +28…30 °C. Ночью отметки термометров покажут 16…18 градусов тепла. В понедельник предполагается умеренный ветер, его максимальная скорость будет достигать 6 м/с. В воскресенье ветер ослабеет до свежих 9 м/с.

Погода в Харькове на 17-18 июля.

Погода в Донецке на 17-18 июля

На Донбассе в понедельник и вторник зафиксируется солнечная погода. Днем столбики термометров достигнут отметок +27…30 °C, а ночью – снизятся до 16…17 градусов тепла. Ветер 17 июля ожидается сильный, максимальная скорость будет достигать 10 м/с. На следующий день ветер уменьшится до 6 м/с.

Погода в Донецке на 17-18 июля

Погода в Днепре на 17-18 июля

Днепряне в понедельник готовятся к преимущественно солнечной погоде. Во вторник лишь утро будет ясным, днем небо заполнят облака и вечером возможен дождь. Воздух в дневные часы прогреется до 29…32 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +17…19 °C. 17-18 июля будет дуть свежий ветер — 8 м/с.

Погода в Днепре на 17-18 июля

Погода в Одессе на 17-18 июля

На юге Украины в начале недели будет сухо и солнечно. Днем столбики термометров достигнут до +30…32 °C, а ночью воздух охладится до +21 градусов. 17-18 июля ветер прогнозируется свежим — 6-7 м/с.

Погода в Одессе на 17-18 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от Укргидрометцентра на ближайшие пять дней. Синоптики не радуют украинцев солнечной погодой.